Basket B femminile Ren-Auto sconfitta a Scandiano (61-44)

Dopo un ottimo avvio, le riminesi subiscono la rimonta delle padrone di casa, che prendono progressivamente il largo nella seconda metà del match





Sconfitta in trasferta per la Ren-Auto Happy Basket Rimini, che cede 61-44 sul campo della Pallacanestro Scandiano 2012. Dopo un ottimo avvio, le ragazze di coach Andrea Maghelli subiscono la rimonta delle padrone di casa, che prendono progressivamente il largo nella seconda metà dell’incontro.





La partita si apre nel migliore dei modi per le rosanero, protagoniste di un primo quarto convincente. Rimini riesce a imporre il proprio ritmo e a limitare le iniziative offensive delle avversarie, chiudendo i primi dieci minuti avanti 17-7. A complicare la serata arriva però l’infortunio di Tiraferri, costretta a lasciare il campo dopo appena tre minuti di gioco a causa di un problema alla caviglia destra.



Nel secondo periodo arriva la reazione di Scandiano, che aumenta l’intensità e recupera rapidamente lo svantaggio. Le padrone di casa si aggiudicano la frazione per 20-9 e vanno all’intervallo lungo avanti di misura, sul 27-26.



Al rientro dagli spogliatoi la formazione emiliana prosegue il proprio allungo. L’Happy Basket fatica a ritrovare la continuità offensiva mostrata nei primi minuti e Scandiano ne approfitta per ampliare il divario, chiudendo il terzo quarto sul 42-35.



Nell’ultima frazione le riminesi provano a rientrare in partita, ma le padrone di casa mantengono il vantaggio e continuano ad allungare. Il parziale conclusivo di 19-9 fissa il risultato sul definitivo 61-44.

Una gara dai due volti per l’Happy Basket, capace di partire con un vantaggio importante ma senza riuscire a mantenere lo stesso ritmo nei successivi tre periodi.

Le rosanero torneranno in campo sabato 14 novembre alle ore 19:45, quando ospiteranno il Capra Team Ravenna alla Palestra Carim, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta e tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico.

IL TABELLINO

Pallacanestro Scandiano 2012 – Ren-Auto Happy Basket Rimini 61-44

Ren-Auto Happy Basket Rimini: Pignieri 17, Cardelli 9, Novelli 6, Pratelli 6, Renzi 4, Monaldini 2, Tiraferri, Gori, Oddi, Bombardieri. All. Andrea Maghelli.

Parziali: 7-17, 20-9, 15-9, 19-9



