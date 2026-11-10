Dopo quasi quindici anni Riapre l’Hotel della fiera: l’ex quattro stelle torna in vita come Lyra Hotel

Marchio Marriott, gestione Amapa e un investimento da oltre 8 milioni di euro. L’inaugurazione ufficiale è attesa a breve

Dopo quasi quindici anni di serrande abbassate, l’ex hotel a quattro stelle che sorge di fronte alla fiera di Rimini ha riaperto le porte. La struttura cambia nome e identità e si chiama ora Lyra Hotel, insegna del gruppo Marriott affidata alla gestione di Amapa.

Per un edificio così a lungo rimasto inutilizzato, in una posizione tanto strategica, si tratta di una ripartenza attesa. Il progetto si deve all’immobiliarista Gianni Ottoboni, che nel 2024 ha rilevato la struttura dalle banche e ha avviato il percorso di recupero.

Un investimento da oltre 8 milioni

L’operazione ha richiesto un impegno economico considerevole. «Tra l’acquisto, i lavori di ristrutturazione e gli arredi, parliamo di un investimento di oltre 8 milioni di euro», ha spiegato lo stesso Ottoboni al Resto del Carlino. Una cifra che comprende l’intero percorso, dall’acquisizione dell’immobile dalle banche fino al rinnovo degli spazi e degli arredi.

Il battesimo con Ttg ed Ecomondo

Prima ancora dell’inaugurazione ufficiale, il nuovo Lyra Hotel ha già affrontato un primo banco di prova sul campo, in occasione delle fiere autunnali Ttg ed Ecomondo, due degli appuntamenti di richiamo del calendario fieristico riminese. Ed è proprio dal confronto con il pubblico di operatori e visitatori che arrivano i primi segnali. «La risposta finora è stata positiva», ha riferito Ottoboni, soddisfatto dell’avvio.

Verso l’inaugurazione

La partenza, dunque, è già avvenuta in modo graduale, ma il momento simbolico è ancora davanti. A breve è prevista l’inaugurazione ufficiale, che servirà a «celebrare la ripartenza» della struttura e a presentarla formalmente alla città. Per la zona della fiera, la riapertura dell’albergo restituisce un servizio ricettivo proprio a ridosso del quartiere fieristico.