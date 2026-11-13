Riccione, 100mila euro per rilanciare i negozi degli Hub

Contributi a fondo perduto fino a 5mila euro per le imprese di Riccione Paese, Abissinia e Ceccarini-Dante. Domande entro il 31 gennaio

Centomila euro per aiutare negozi, bar, ristoranti e attività artigiane a rinnovare i propri locali. Il Comune di Riccione ha pubblicato un bando rivolto alle imprese che operano nei tre Hub urbani riconosciuti sul territorio: Riccione Paese, Abissinia e Ceccarini-Dante. I contributi saranno a fondo perduto e potranno raggiungere i 5mila euro per ciascuna attività. Le risorse arrivano dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la legge regionale 12/2023 dedicata all'economia urbana. L'obiettivo è sostenere gli investimenti delle imprese, migliorare l'aspetto degli spazi commerciali e favorire il recupero dei locali sfitti.

Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese con una sede operativa e una vetrina affacciata sulla strada all'interno delle tre aree interessate. Sono ammessi gli esercizi di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, le attività artigiane alimentari e non alimentari con vendita diretta e i servizi alla persona. Restano esclusi, tra gli altri, compro oro, sale slot e scommesse, attività basate esclusivamente su distributori automatici e negozi senza vetrina su strada. Il contributo coprirà il 60% delle spese ammissibili, al netto dell'Iva, fino a un massimo di 5mila euro. Per presentare domanda è necessario prevedere un investimento di almeno 3mila euro. Tra gli interventi finanziabili figurano il rifacimento delle vetrine, la ristrutturazione e l'ammodernamento dei locali, il miglioramento dell'accessibilità, nuove insegne, tende e arredi per dehors. Sono compresi anche l'acquisto di attrezzature, hardware e software, servizi cloud e la realizzazione o il restyling di siti internet con funzioni di commercio elettronico.

Le domande saranno inserite in un'unica graduatoria, senza una ripartizione preventiva delle risorse tra i tre Hub. «Anche gli interventi di modesta entità effettuati dai singoli esercenti sono concepiti come tasselli fondamentali di una più ampia strategia di rigenerazione», sottolinea l'amministrazione comunale. Il bando si inserisce nel percorso di confronto avviato dalla sindaca Daniela Angelini con i comitati d'area e le associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato.