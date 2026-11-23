Riccione, al Centro della Pesa una serata dedicata alla medicina tradizionale cinese

Venerdì 4 dicembre la conferenza organizzata dal comitato Riccione Paese. La naturopata Simonetta Ranucci parlerà di cicli stagionali, meridiani ed equilibrio del corpo. Ingresso libero.

I cicli delle stagioni, la stimolazione dei meridiani e il rapporto tra corpo ed energia saranno al centro di un incontro dedicato alla medicina tradizionale cinese, in programma venerdì 4 dicembre a Riccione. L'appuntamento, dal titolo “La filosofia della medicina tradizionale cinese”, si terrà dalle 21 alle 23 nella sala conferenze del Centro della Pesa, in viale Lazio 10. La serata è organizzata dal comitato Riccione Paese e patrocinata dal Comune. A guidare il pubblico sarà Simonetta Ranucci, naturopata ed esperta di filosofie energetiche e tecniche corporee. Attraverso un percorso divulgativo e pratico, verranno approfonditi i principi di una visione della salute basata sull'equilibrio dinamico tra le forze opposte e complementari del corpo.

Tra i temi affrontati anche la conoscenza dei cicli stagionali e le tecniche di stimolazione dei meridiani, con l'obiettivo di preservare e rinnovare l'energia organica. La conferenza sarà presentata da Vittoria Gravina. L'iniziativa rientra nel ciclo di incontri promosso da Riccione Paese per offrire alla cittadinanza occasioni di approfondimento su cultura, storia e cura della persona. L'ingresso è libero.