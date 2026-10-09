Riccione, al via “L’Angolo dell’avventura”: primo viaggio tra Yemen e Socotra

Giovedì 15 ottobre alla Biblioteca comunale Gian Maria Mazza racconterà, attraverso video e testimonianze, il patrimonio culturale dell’antica Arabia Felix

Prende il via giovedì 15 ottobre alle ore 21:00, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10), la rassegna “L’Angolo dell’avventura Rimini-Riccione” un ciclo di dieci incontri che fino al 13 maggio 2027 esplorerà il pianeta attraverso la voce, le immagini e le esperienze dirette di chi ha vissuto viaggi straordinari a contatto con culture e luoghi affascinanti. Il primo appuntamento ufficiale della stagione, intitolato “Yemen e Socotra” — un evento firmato Avventure nel Mondo — vedrà protagonisti i video e i racconti di Gian Maria Mazza, che condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta di un paese dal patrimonio artistico e culturale unico e irripetibile.

Secondo la tradizione, lo Yemen è stato la culla dell’antico regno di Saba, un territorio ricco e raffinato, considerato un vero e proprio faro di cultura per tutto il mondo antico. Attraverso immagini e racconti dal vivo, la serata permetterà di riscoprire le meraviglie di quella che fu l’antica Arabia Felix, offrendo anche uno spunto di riflessione sulla fragilità di un patrimonio artistico unico, oggi fortemente minacciato dalle vicende politiche e dai recenti conflitti.

Gian Maria Mazza, riminese, esploratore per vocazione e grande appassionato di viaggi, trasforma da anni questa passione in una costante ricerca culturale e umana. Dai primi reportage dedicati ai fondali marini del Sud-Est asiatico fino all’esplorazione di culture e territori lontani, il suo percorso unisce un’esperienza consolidata sul campo, anche attraverso collaborazioni con emittenti televisive e un tour operator, a una spiccata sensibilità nel restituire il valore dei volti, delle tradizioni locali e della scoperta autentica.

L’appuntamento conferma il valore dell’attività della Biblioteca comunale che da anni promuove i temi del viaggio, della conoscenza e dell’incontro tra popoli sia attraverso il proprio patrimonio librario, sia con iniziative rivolte alla cittadinanza. In una città da sempre legata nell’immaginario collettivo all’idea della partenza e dell'arrivo, il viaggio si conferma un filo rosso ideale capace di unire lettura, testimonianze dal vivo e reportage fotografici.

L’ingresso agli incontri della rassegna è libero con possibilità di prenotazione. Gli appuntamenti del 10 dicembre 2026 e del 4 febbraio 2027 saranno realizzati in collaborazione con Mondadori Bookstore Riccione.

Per informazioni: Biblioteca comunale di Riccione, tel. 0541 600504, e-mail: [email protected]



