Riccione, alla biblioteca comunale un incontro sul metodo Clean Language

Sabato 28 novembre Roberto Ciotti presenta il libro "Clean Language. Esplorare i panorami metaforici della coscienza umana"

Quanto spesso, ascoltando qualcuno, finiamo per sovrapporre i nostri giudizi alle sue parole? Imparare ad ascoltare senza contaminare i pensieri dell’altro è un’abilità preziosa nelle relazioni private quanto nel lavoro. A questo tema è dedicato l’incontro con l’autore e la presentazione del libro “Clean Language. Esplorare i panorami metaforici della coscienza umana” di Roberto Ciotti, in programma sabato 28 novembre alle ore 17:00 presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio,10).

Il libro nasce dal percorso professionale dell’autore e dalla sua esperienza nell’ambito del clean language, del coaching e della formazione, proponendo un’esplorazione del linguaggio e delle metafore come strumenti per comprendere più a fondo il proprio mondo interiore. Nel testo l’autore affronta le origini di questo approccio ideato dal terapeuta David Grove — un metodo di ascolto neutrale in cui chi facilita non interpreta e non dà consigli, ma usa solo le parole e le immagini pronunciate dalla persona stessa per aiutarla a fare chiarezza dentro di sé —, approfondendo il ruolo del facilitatore e le concrete applicazioni nella vita quotidiana.

L’incontro è a ingresso libero.

Il libro: tra panorami metaforici e applicazioni pratiche

Il concetto centrale dell’opera è quello dei panorami metaforici della coscienza umana: paesaggi interiori attraverso i quali la persona può rappresentare, organizzare e trasformare il proprio vissuto. In quest’ottica, la metafora non viene considerata una semplice figura retorica, ma una rappresentazione autentica dell’esperienza soggettiva: uno spazio in cui sensazioni ed emozioni assumono forme, immagini e significati propri, diventando una porta di accesso alla consapevolezza di sé.

Attraverso esempi tratti dal coaching, dallo sport, dalla formazione, dalla famiglia e dal contesto professionale, il volume mostra come il clean language possa essere impiegato in ambiti differenti senza mai tradire il rispetto dell’esperienza individuale. Il metodo si propone così come uno strumento efficace per migliorare la qualità delle relazioni, evitando di sovrapporre i propri significati a quelli altrui. L’opera si rivolge a coach, formatori, insegnanti, professionisti, ma anche a tutti i lettori interessati alla crescita personale e alla comunicazione consapevole.

L’Autore

Roberto Ciotti è executive coach, formatore, facilitatore in clean language, life e sport coach. Da oltre dieci anni accompagna persone e gruppi in percorsi di crescita, consapevolezza e cambiamento, con un'esperienza maturata nei campi del coaching aziendale, della formazione e dello sport. Collabora inoltre con accademie del tennis affiliate Fitp per la preparazione mentale e la performance di atleti agonistici.



