Riccione, aperte le candidature per il San Martino d'Oro: proposte entro il 30 novembre

Al via la sesta edizione del riconoscimento assegnato dal Comune a persone, associazioni e realtà che si sono distinte per il loro contributo alla comunità. La premiazione il 26 dicembre al Palazzo dei Congressi.

Chi si è distinto per il proprio impegno a favore di Riccione? C'è tempo fino a lunedì 30 novembre per segnalarlo all'amministrazione comunale, che ha aperto le candidature per la sesta edizione del Premio San Martino d'Oro Città di Riccione.

Il riconoscimento rappresenta la massima onorificenza cittadina e vuole dare spazio a persone, enti e organizzazioni che hanno contribuito alla vita della comunità e al prestigio della città. Le segnalazioni possono arrivare da singoli cittadini, associazioni, categorie economiche e realtà attive sul territorio. Due le categorie previste anche per il 2026: il Premio San Martino d'Oro e il Premio San Martino d'Oro come ambasciatore di Riccione nel mondo. I meriti possono riguardare ambiti diversi, dalla cultura alla scienza, dall'industria al lavoro, passando per lo sport e la filantropia. Potranno essere segnalati anche gesti di particolare coraggio e solidarietà.

Una volta raccolte le proposte, sarà la Giunta comunale a esaminarle e a scegliere i destinatari dei riconoscimenti. La cerimonia di consegna si svolgerà il 26 dicembre nella sala Concordia del Palazzo dei Congressi, durante la serata di gala "La notte dei sogni".