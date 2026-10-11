Riccione apre la settimana del turismo con un bootcamp gratuito per albergatori

Domani all’Hotel Promenade torna “Il Triangolo del Margine”, la giornata di formazione promossa da Bee Family con Hexesoft

La settimana che trasformerà la Riviera nella capitale italiana dell’ospitalità si apre con un appuntamento dedicato alla formazione. Domani - lunedì 12 ottobre - all’Hotel Promenade di Riccione, torna “Il Triangolo del Margine”, il bootcamp gratuito per albergatori promosso da Bee Family con il partner tecnologico Hexesoft.

L’iniziativa precede Hospitality Day e TTG Travel Experience, in programma a Rimini, e propone una giornata di lavoro sulle tre leve che determinano il risultato economico di una struttura ricettiva: controllo dei costi, marketing e promozione, sistema di vendita.

“In pochi giorni, sullo stesso territorio, si concentrano gli appuntamenti più importanti del settore – spiega Emilio Zorini, consulente di gestione alberghiera e fondatore di Bee Family –. Ci è sembrato giusto aprire questa settimana con una giornata di lavoro vero, gratuita, dedicata a chi manda avanti gli hotel ogni giorno”.

La gratuità, sottolineano gli organizzatori, nasce dalla volontà di condividere conoscenze immediatamente applicabili. “Chi partecipa deve tornare in albergo con tre o quattro decisioni concrete da prendere, non con una dispensa da archiviare”, aggiunge Zorini.

Il nome del format richiama i tre lati di una stessa figura. Concentrarsi soltanto sulla promozione, senza verificare prezzi e costi, oppure ridurre le spese senza costruire un’efficace strategia commerciale, non consente infatti di ottenere risultati duraturi. “L’albergatore italiano possiede una straordinaria cultura del servizio, ma spesso nessuno gli ha insegnato a vendere. L’utile nasce dalla vendita, mentre il servizio la conferma”.

Al fianco di Bee Family ci sarà Hexesoft, azienda che ha sviluppato HexeOne, piattaforma progressivamente specializzata nel comparto alberghiero. Il sistema riunisce contabilità, controllo di gestione, PMS, Booking Engine, Channel Manager, fatturazione elettronica e funzionalità multistruttura, mettendo in relazione prenotazioni, operatività e dati economici. Durante l’incontro interverrà Enrico Rossi, responsabile vendite di HexeOne.

“È uno strumento che consente all’albergatore di controllare numeri e acquisti senza dover diventare un esperto di contabilità e senza attendere il commercialista per capire come sta andando l’attività”, evidenzia Zorini.

La giornata sarà condotta da Emilio Zorini e Andrea Messinese, lavorando su casi e numeri reali. I posti sono limitati e ogni albergatore potrà partecipare insieme a un collaboratore, così da facilitare l’applicazione delle decisioni su prezzi e vendita. Dopo Riccione, il format proseguirà con nuove date a Bologna tra ottobre e dicembre, parallelamente al percorso di BeeFamily University.