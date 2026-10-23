Riccione apre le porte del Comune agli studenti universitari

Approvata la convenzione con gli atenei per i tirocini curriculari negli uffici comunali

Il Comune di Riccione diventa uno spazio d’eccellenza per la crescita dei professionisti e dei manager del domani. L’Amministrazione comunale ha approvato lo schema di convenzione-quadro rivolto a tutte le Università statali e non statali legalmente riconosciute per l’accoglimento di tirocini formativi e di orientamento (curriculari) all’interno dei propri servizi e uffici. Un’opportunità strategica che permette ai giovani talenti di mettersi alla prova direttamente sul campo a Riccione, coniugando teoria e pratica in un contesto dinamico e a contatto diretto con la pubblica amministrazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per gli studenti universitari si tratta di un’occasione preziosa per applicare modelli e schemi concettuali appresi nel percorso di studi, acquisire competenze pratiche sul funzionamento dell’Ente o approfondire temi di ricerca strategici utili alla stesura della tesi di laurea.

A pochi giorni dall’avvio della prestigiosa collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria per il corso “International Marketing Lab” — che vedrà giovani studenti mettersi alla prova a Riccione per sviluppare progetti innovativi su turismo, servizi e visione di futuro — il Comune conferma e rafforza il proprio impegno istituzionale a supporto della formazione e dell’orientamento professionale. “Con questa convenzione apriamo le porte del Comune alle eccellenze universitarie, offrendo agli studenti un terreno concreto in cui mettere alla prova le proprie competenze e, al tempo stesso, arricchendo i nostri uffici di nuove idee e visioni innovative - osserva l’assessora alla Cultura Sandra Villa -. Si tratta di una risposta concreta alle numerose e continue richieste che giungono da studenti e laureandi degli Atenei di tutta Italia, desiderosi di fare un’esperienza sul campo nella nostra città”.

Come funziona il percorso formativo

Il tirocinio curriculare ha una funzione integrativa del percorso d’esame e di inserimento lavorativo e una durata massima di 12 mesi; pur non costituendo un rapporto di lavoro, garantisce un’esperienza altamente formativa. La durata del tirocinio è parametrata sul numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi dello studente.

Per garantire la massima qualità dell’esperienza, ogni tirocinante sarà affiancato da una doppia figura di riferimento: un tutor accademico designato dall’Università, responsabile didattico-organizzativo, e un tutor interno individuato dal Comune di Riccione, che seguirà da vicino le attività quotidiane e attesterà il percorso svolto. Tutte le attività svolte saranno tracciate su un registro presenze e, al termine dell’esperienza, il Comune compilerà un questionario di valutazione predisposto dall’Ateneo.

La convenzione avrà una durata poliennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione con ciascun Ateneo, ponendo le basi per una collaborazione solida e duratura tra il mondo dell’alta formazione e il Comune di Riccione.



