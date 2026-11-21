Dialogo tra generazioni Riccione, aquiloni in volo sulla spiaggia: bambini e anziani insieme nel segno della cura

Protagonisti i piccoli della scuola primaria di Riccione Paese e gli ospiti del Centro di aggregazione sociale

Questa mattina (sabato 21 novembre) il cielo di Riccione si è colorato di decine di aquiloni in volo sulla spiaggia di piazzale Roma. Ad alzare in volo i coloratissimi aquiloni sono stati i bambini della scuola primaria di Riccione Paese che nei giorni scorsi hanno partecipato al laboratorio creativo a cura di Riminivola, il club di aquilonisti legati all’associazione Dopolavoro Ferroviario di Rimini, nell’ambito del progetto “Il filo della cura” promosso dalla Federazione Cura Palliative. Il progetto, che ha visto impegnate questa mattina quattro classi del plesso di corso Fratelli Cervi, rientra nel programma di iniziative dedicate alla “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Oltre ai bambini, hanno lavorato con grande entusiasmo alla realizzazione degli aquiloni anche gli anziani del Centro di aggregazione sociale di viale Benevento, alcuni dei quali erano presenti questa mattina in spiaggia con i bambini. Il laboratorio di costruzione degli aquiloni è stato preceduto lunedì 9 novembre dall’incontro informativo “Prendersi cura” curato dalla stessa Federazione. Proprio la cura condivisa, intesa come responsabilità collettiva che attraversa tutte le età della vita, è stata il filo conduttore di un percorso capace di mettere in dialogo i più giovani e i più anziani della città.

“Vedere bambini e anziani lavorare su un progetto condiviso e poi ritrovarsi insieme sulla spiaggia a guardare il cielo è l’immagine più autentica della comunità educante e solidale che vogliamo costruire partendo dalle due generazioni più fragili – dichiarano congiuntamente la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa e l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli –. Quello della cura reciproca è un messaggio forte e importante che acquista oggi ancora più significato in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto portare la cultura della cura fuori dai luoghi in cui siamo abituati a pensarla, per farla diventare un patrimonio di tutta la comunità - commenta Tania Piccione, presidente di Federazione Cure Palliative - Prendersi cura non è un compito che riguarda soltanto i professionisti sanitari, ma una responsabilità condivisa, che coinvolge cittadini, scuole, associazioni e istituzioni. Gli aquiloni che oggi hanno colorato Riccione rappresentano proprio questo: tanti fili diversi che, intrecciandosi, possono diventare una rete di vicinanza e solidarietà”.







