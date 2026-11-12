Riccione celebra San Martino, folla al corteo per il patrono

La processione nel borgo accompagnata dalla rievocazione storica. Il vescovo Anselmi ha celebrato la messa nella chiesa gremita

Il mantello di San Martino, il corteo tra le vie del borgo e la chiesa gremita per la messa solenne. Riccione ha celebrato mercoledì 11 novembre il proprio patrono con una giornata di appuntamenti religiosi e momenti di festa, alla quale hanno partecipato cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Il momento centrale è stato il tradizionale corteo nel cuore di Riccione Paese. La statua del Santo ha attraversato le strade dell'antico borgo accompagnata dalla rievocazione storica della Legio VI Ferrata di Rimini, che ha ricostruito in costume d'epoca l'incontro tra Martino e il mendicante, episodio in cui il soldato romano tagliò in due il proprio mantello per offrirne una parte all'uomo infreddolito.

Al termine della processione, il vescovo diocesano Nicolò Anselmi ha presieduto la messa solenne nella chiesa nuova di San Martino, concelebrata dai parroci della città. Presenti la sindaca Daniela Angelini, il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi, i componenti della giunta, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e diverse associazioni locali. I festeggiamenti sono proseguiti nella tensostruttura con una cena comunitaria, accompagnata dalla musica e condivisa da cittadini, istituzioni e celebranti. Le iniziative, cominciate sabato 7 novembre, sono state promosse dalla Parrocchia San Martino insieme al Comitato Riccione Paese, con il patrocinio del Comune.