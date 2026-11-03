Riccione, centro e porto: avanti il piano di riqualificazione della città

Nell’incontro con residenti e operatori la sindaca Angelini ha fatto il punto sui cantieri di viale Ceccarini, Giardini Montanari e Porto canale

Prosegue il ciclo di incontri pubblici “Riccione cambia – Costruiamola insieme”. Nella serata di lunedì 2 novembre al Palazzo del Turismo, la sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale hanno incontrato i residenti e gli operatori dei quartieri Centro e Porto per un confronto diretto sui cantieri terminati, sulle opere in corso e sulle prospettive di sviluppo dell’area centrale, confermando la volontà dell’amministrazione di mantenere un dialogo costante con il territorio e di ascoltarne le esigenze.

Il nuovo viale Ceccarini e la riqualificazione dei Giardini Montanari

Al centro dell’assemblea è stato illustrato l’ampio piano di riqualificazione per il centro cittadino, a partire dal nuovo viale Ceccarini, opera identitaria che vale circa 10 milioni di euro. I lavori procedono per blocchi successivi per limitare i disagi a residenti e attività economiche: dopo aver completato e restituito alla città il primo tratto dal lungomare a viale Milano, il segmento successivo fino a viale Dante e la piazzetta del Faro, il cantiere è entrato nell’ultimo chilometro. Gli interventi sul tratto da viale Dante alla ferrovia e da viale Dante a piazzale Ceccarini, insieme alla riqualificazione di viale Gramsci e alla rimozione del gazebo all’incrocio con viale Dante, si concluderanno in tempo per la prossima estate. A questo grande asse si collega la riqualificazione dei Giardini Montanari, sostenuta da un contributo regionale per un intervento dal costo totale di 2,5 milioni di euro: i lavori daranno vita a un nuovo polmone verde nel cuore della città che sarà completato entro la primavera del 2028.

Decoro a monte della ferrovia, bonifiche e protezione con i pilomat

La trasformazione dell’area centrale si accompagna alla cura diffusa del decoro e della sicurezza urbana a monte della ferrovia. Su tutto viale Ceccarini Monte, comprese le piste ciclabili, sono stati portati a termine investimenti per la messa in sicurezza delle quote dei marciapiedi e bonifiche profonde degli apparati radicali per risolvere i dissesti del manto stradale, interventi eseguiti puntualmente anche in viale Catullo e in viale Molari. Sul piano della sicurezza e a tutela delle passeggiate e delle attività commerciali, è stato installato il nuovo sistema di dissuasori mobili a scomparsa, i cosiddetti pilomat, integrato con i varchi di lettura targhe, per blindare l’area pedonale contro le spaccate notturne nelle vetrine, impedendo l’accesso ai veicoli non autorizzati.

Il Porto canale tra sostenibilità verde-blu e sblocco delle due darsene

Spostando l’attenzione sul Porto canale, dopo la riqualificazione del primo tratto tra viale D’Annunzio e viale Dante con la nuova gradonata e l’arredo delle panchine, è stata realizzata l’infrastruttura verde e blu con la pista ciclabile drenante spostata sul lato Rimini, progettata per far penetrare l’acqua piovana direttamente nel terreno evitando ristagni, il cui ultimo tratto verso la ferrovia verrà ultimato a brevissimo. Accanto al completamento del disegno di arredo della piazza sul ponte di viale Dante e alle riflessioni su viale Parini, la giunta ha illustrato lo sblocco di percorsi pianificatori fermi da oltre vent’anni. Sulla Darsena di Levante, con la dichiarazione di pubblico interesse nell’ambito dei bandi europei, il progetto mira a liberare piazzale De Gasperi dalle auto con un parcheggio interrato, ricostruire la Casa del Porto per la nautica, mettere in sicurezza le banchine e realizzare un nuovo ponte pedonale sul canale. Sulla Darsena di Ponente, l’indirizzo approvato dal Consiglio comunale guiderà la riqualificazione dell’ex hotel Savioli Spiaggia, la demolizione dell’ex Sabrina per ricavare un parcheggio pubblico alberato e il ridisegno pedonale e ciclabile di viale Galli.

Sosta, Villa Mussolini e tenuta finanziaria

Per quanto riguarda la viabilità e la sosta, il nuovo parcheggio lungo il porto canale ha consentito di recuperare i posti auto modificati nei viali limitrofi, mentre prosegue il lavoro per riorganizzare i flussi a servizio delle strutture ricettive in vista dell’estate. La sindaca ha inoltre ricordato con orgoglio l’acquisto definitivo di Villa Mussolini, restituita per sempre alla comunità riccionese e riconosciuta al Consiglio d’Europa a Strasburgo come simbolo di memoria e riscatto democratico.



