Calcio Promozione D Riccione, colpo in trasferta: battuto il Civitella 2-1

Decide un rigore di Manfroni

Civitella Riccione 1-2

CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Facciani, Mirashi (71’ Poggi), Ricci, Bergamaschi (70’ Milandri), Ruscelli (82’ Nannetti), Delvecchio, Chiarini, Monti, Milandri. A disp.: Brasini, Biondini, Vallicelli, Monti, Cucchi, Lucarelli. All.: Gardini.



RICCIONE: Barbanti, Tamai, Gambuti, Pironi, Difino, Manfroni, Diop, Merli, Pruccoli (46’ Bortone), Ubaldi (62’ Shehi), Polverelli (75’ Leardini). A disp.: Crescentini, Lambertini, Trianni, Mantovan, Bellavista. All.: Gurini.



ARBITRO: Pantera di Faenza.

RETI: 17’ Pruccoli, 56’ Milandri, 65' Manfroni su rigore



AMMONITI: Mirashi, Chiarini, Ubaldi

CIVITELLA DI ROMAGNA Colpaccio del Riccione che dopo una fase di studio passa in vantaggio con Pruccoli bravo a infilarsi in profondità in mezzo alla difesa e ad infilare Ballestri sul primo palo. Il Civitella si porta in attacco, ma il Riccione riesce a difendersi fino all'intervallo. Nella ripresa il Civitella parte propositivo e con Chiarini sfiora il pari con il portiere Barbanti sugli scudi. Al 56' il Civitella pareggia: Barbanti in uscita è anticipato da Mirashi, Milandri a porta vuota realizza (1-1). Il Riccione al 65' da rimessa ottiene un penalty per mano di Mirashi: Manfroni spiazza Ballestri. Il Civitella si butta all'arrembaggio, ma non crea grandi occasioni.