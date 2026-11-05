Posticipo a gennaio 2027? Riccione, commercianti chiedono slittamento apertura del cantiere di Viale Ceccarini

Forza Italia appoggia la richiesta: "Natale è momento fondamentale"

Forza Italia di Riccione appoggia il Consorzio Viale Ceccarini nella sua richiesta, all'amministrazione comunale, di posticipare l'avvio dei lavori a gennaio 2027. "Aprire un cantiere alle porte del Natale - spiega Alessandro Bartorelli di Forza Italia - significa mettere ulteriormente in difficoltà le attività commerciali, già duramente provate da un periodo non semplice. Il Natale rappresenta un momento fondamentale per il commercio e merita di essere tutelato". "Le riqualificazioni sono necessarie, ma i lavori pubblici non possono essere improvvisati o piegati a logiche elettorali: servono programmazione, buon senso e rispetto per chi ogni giorno investe e lavora nella nostra città", aggiunge Bartorelli, evidenziando la disponibilità di dialogare con operatori economici e amministrazione comunale "per individuare soluzioni alternative che consentano di realizzare le opere senza penalizzare ulteriormente il commercio".

