Riccione, concluso il corso gratuito di autodifesa femminile

Dieci lezioni tra teoria e pratica per imparare a riconoscere i pericoli e gestire le situazioni a rischio. Consegnati gli attestati in municipio.

Dieci lezioni per imparare a riconoscere le situazioni di pericolo e acquisire strumenti utili per difendersi. Si è concluso a Riccione il corso gratuito di autodifesa femminile promosso dalla commissione Pari opportunità del Comune. Venerdì 13 novembre, nella sala delle commissioni consiliari del municipio, sono stati consegnati gli attestati alle partecipanti che hanno completato il percorso.

L'iniziativa si è svolta tra ottobre e novembre, con il primo appuntamento fissato il 12 ottobre nella palestra comunale di viale Bergamo 10. A guidare le lezioni è stato il maestro Andrea De Cesaris, direttore tecnico dell'Asd Riccione Team arti marziali, che ha accompagnato le iscritte nell'apprendimento delle principali tecniche di autodifesa. Il programma ha alternato esercitazioni pratiche e momenti teorici. Accanto alle tecniche per affrontare eventuali aggressioni, il corso ha dedicato spazio alla prevenzione, aiutando le partecipanti a individuare e gestire le situazioni potenzialmente rischiose.

Il progetto è stato realizzato dalla commissione Pari opportunità insieme all'associazione sindacale Carabinieri Unarma di Rimini, rappresentata da Marco Basile, e all'associazione sportiva Riccione Team arti marziali. L'obiettivo, oltre a fornire indicazioni concrete per la sicurezza personale, era promuovere la cultura del rispetto e contribuire alla prevenzione della violenza di genere, lavorando anche sulla consapevolezza e sulla fiducia nelle proprie capacità. Un percorso che si è chiuso con la consegna degli attestati alle donne che hanno partecipato alle dieci lezioni.