Riccione contro la violenza sulle donne, il programma delle iniziative

Dal numero 1522 sulle bustine di zucchero alle rotatorie illuminate di arancione: incontri, corsi e campagne per il 25 novembre.

Le bustine di zucchero nei bar con il numero antiviolenza 1522, adesivi nei bagni dei ristoranti, rotatorie illuminate di arancione e incontri aperti alla cittadinanza. Riccione si prepara alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre, con una serie di iniziative promosse dall'amministrazione comunale attraverso la commissione Pari opportunità.

La campagna di sensibilizzazione entrerà nei luoghi della quotidianità. Nei bar saranno distribuite migliaia di bustine di zucchero personalizzate con il numero gratuito 1522, attivo 24 ore su 24 per offrire supporto alle vittime di violenza e stalking. Nei ristoranti, invece, saranno applicati adesivi nei servizi igienici: nelle toilette femminili sarà indicato il numero antiviolenza, mentre in quelle maschili compariranno messaggi dedicati al rispetto e alla responsabilità. La città aderirà anche alla campagna internazionale "Orange the World". Mercoledì 25 novembre si illumineranno di arancione la facciata del Palazzo del Turismo e quattro rotatorie, in viale Frosinone, viale Formia, viale Limentani e viale Abruzzi. Da lunedì 23 a domenica 29 novembre, inoltre, il maxischermo di viale Ceccarini trasmetterà un videomessaggio dedicato al contrasto della violenza e alla promozione del rispetto di genere.

Il calendario comprende anche appuntamenti formativi. Venerdì 13 novembre alle 19, nella sala commissioni del municipio in via Vittorio Emanuele II, si terrà la serata conclusiva del corso di difesa personale femminile, organizzato insieme all'associazione sindacale Carabinieri Unarma di Rimini e alla Riccione Team arti marziali. Durante l'incontro saranno consegnati gli attestati alle partecipanti. Martedì 24 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, la Biblioteca comunale ospiterà invece il laboratorio gratuito "Antenne di comunità", promosso da MondoDonna Ets attraverso il centro antiviolenza CHIAMA chiAMA del Distretto di Riccione. L'iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e punta a fornire strumenti per riconoscere le situazioni di violenza, offrire un primo ascolto e indirizzare le persone verso i servizi territoriali. Le iniziative riccionesi rientrano nel cartellone provinciale "Volare libere", promosso dalla Provincia di Rimini insieme ai Comuni e alle realtà del terzo settore. L'assessora alle Pari opportunità Marina Zoffoli e la presidente della commissione Eleonora Ruggeri sottolineano l'importanza di portare i messaggi di sensibilizzazione nei luoghi frequentati ogni giorno, coinvolgendo anche gli uomini nella costruzione di una cultura del rispetto.