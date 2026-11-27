Il cantiere Riccione, corso Fratelli Cervi chiuso dal 2 al 4 dicembre per pulizia e nuova segnaletica

Installati i cartelli per la Ztl e la zona 30. Il cantiere sarà sospeso dal 4 dicembre al 6 gennaio per agevolare le attività commerciali durante le festività natalizie

A partire da mercoledì 2 fino al 4 dicembre, corso Fratelli Cervi a Riccione sarà temporaneamente chiuso alla circolazione per consentire una pulizia approfondita della pavimentazione e l’installazione della nuova segnaletica stradale. I cartelli disciplineranno la zona a traffico limitato e la nuova zona 30 e verranno posizionati alla intersezione con viale Sciesa. Resta intanto confermata la sospensione del cantiere dal 4 dicembre al 6 gennaio, già pianificata per agevolare le attività economiche durante le festività natalizie. "Con la ripresa delle attività all’inizio del nuovo anno, tra gennaio e febbraio il viale sarà ulteriormente valorizzato attraverso la posa delle griglie di protezione per le alberature, delle nuove sedute elementi studiati per incentivare la mobilità dolce. L’intervento complessivo prevede inoltre una riorganizzazione degli stalli per la sosta e la realizzazione di predisposizioni interrate per i servizi a supporto degli eventi cittadini, completando così il rinnovamento della principale strada del quartiere Paese", spiega l'amministrazione comunale.



