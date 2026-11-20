Riccione dice no alla violenza sulle donne: luci arancioni e iniziative in tutta la città

Dal 23 al 29 novembre una settimana di sensibilizzazione tra illuminazioni, campagne nei bar e ristoranti e un laboratorio gratuito per imparare a riconoscere le situazioni di violenza

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione comunale, attraverso la commissione Pari opportunità, promuove un programma di iniziative e coinvolge i pubblici esercizi della città per fare rete, sensibilizzare l’opinione pubblica e dire basta a ogni forma di abuso.

Mercoledì 25 novembre la facciata del Palazzo del Turismo e le principali rotatorie cittadine (viale Frosinone, viale Formia, viale Limentani e viale Abruzzi) si illumineranno di arancione: un gesto simbolico con cui Riccione estende i propri confini, unendosi alla campagna internazionale “Orange the World” promossa dall’Onu per un futuro luminoso e libero da ogni violenza.

A completare le azioni di sensibilizzazione visiva, da lunedì 23 a domenica 29 novembre, il maxischermo collocato lungo la passeggiata di viale Ceccarini trasmetterà a ciclo continuo il videomessaggio dedicato al contrasto della violenza e all’affermazione del rispetto di genere.

La campagna di sensibilizzazione nei bar e ristoranti di Riccione

Nei pubblici esercizi della città torna la distribuzione di migliaia di bustine di zucchero personalizzate: chiunque ordinerà un caffè si troverà tra le mani un messaggio diretto con impresso, in grande evidenza, il numero verde nazionale gratuito 1522, attivo ventiquattro ore su ventiquattro per il supporto alle vittime di violenza e stalking.

Parallelamente, all’interno dei ristoranti riccionesi prende il via la campagna “Un messaggio contro la violenza”, attraverso l’applicazione di speciali etichette adesive nei servizi igienici: nei bagni delle donne viene richiamato ancora una volta il 1522 come punto di riferimento immediato, mentre nelle toilette maschili trova spazio un messaggio motivazionale mirato alla consapevolezza, al rispetto e alla responsabilità.

Il laboratorio per riconoscere le situazioni di violenza

L’iniziativa formativa “Antenne di comunità”, promossa da MondoDonna Ets attraverso il centro antiviolenza CHIAMA chiAMA del Distretto di Riccione, fa tappa nella Perla verde martedì 24 novembre, dalle ore 17:30 alle 19:30, presso la Biblioteca comunale. Il laboratorio, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, nasce con l’obiettivo di insegnare a riconoscere tempestivamente le situazioni di violenza, offrire un primo ascolto consapevole e orientare le persone verso i servizi del territorio e il centro antiviolenza di riferimento. Per partecipare o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 335 7661501 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Le iniziative per il 25 novembre si inseriscono all’interno del più ampio cartellone provinciale “Volare libere”, promosso dalle Politiche di genere e Pari opportunità della Provincia di Rimini insieme ai Comuni del territorio e alle realtà del terzo settore.



