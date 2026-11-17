Riccione, doppio appuntamento in biblioteca: letture per ragazzi e adulti

Il 23 novembre torna “Il Rifugio Teen”, dedicato ai libri che fanno stare bene. Il giorno successivo il “Rifugio letterario” sarà incentrato sul rapporto tra Henry Miller e Anaïs Nin

Due serate per avvicinarsi ai libri, condividere letture e scoprire nuove storie. La Biblioteca comunale di Riccione propone un doppio appuntamento, lunedì 23 e martedì 24 novembre, con iniziative rivolte a fasce d'età differenti e curate dalla scrittrice Debora Grossi.

Il primo incontro è in programma lunedì alle 17 con “Il Rifugio Teen”, rivolto soprattutto ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni. Il tema scelto per il pomeriggio sono i cosiddetti “cozy book”, libri caratterizzati da atmosfere accoglienti, vicende rassicuranti e finali positivi, particolarmente adatti alle giornate autunnali. Sarà un'occasione per parlare di lettura in maniera informale, scambiarsi consigli e confrontarsi sulle proprie storie preferite. Sono previsti anche giochi e una merenda. L'ingresso è libero e non è necessario aver letto in anticipo un libro. Martedì 24 novembre, alle 20.30, spazio invece al pubblico adulto con “Il Rifugio letterario”. La serata sarà dedicata a Henry Miller e Anaïs Nin, due protagonisti della letteratura del Novecento, e al loro legame umano e artistico nella Parigi degli anni Trenta. A partire da opere come “Tropico del Cancro” e “Il delta di Venere”, l'incontro ripercorrerà una stagione letteraria segnata dalla libertà espressiva e dal confronto creativo tra i due scrittori.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno negli spazi della Biblioteca comunale, in viale Lazio 10, e fanno parte del progetto con cui la struttura propone occasioni di incontro e approfondimento attraverso la lettura.