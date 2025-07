Riccione, emozioni all’alba: Mario Venuti incanta con “Tra la carne e il cielo”

Concerto sulla spiaggia per il secondo appuntamento di Albe in controluce

Domenica 6 luglio Riccione si è svegliata accompagnata dalle note intense e avvolgenti di Mario Venuti, protagonista del secondo appuntamento della rassegna Albe in controluce 2025. Sullo sfondo della spiaggia 75 Golden Beach, il cantautore e chitarrista catanese ha regalato al pubblico un concerto intimo e raffinato, chitarra e voce, impreziosito dalle leggere e colorate percussioni di Gabriel Prado. Le suggestioni di una mattina d’estate si sono amplificate nella magia del mare che prende forma alle prime luci, mentre le note di Venuti hanno accompagnato il sorgere del sole, trasformando suoni e luce in emozioni profonde.

Il live “Tra la carne e il cielo” ha offerto al numerosissimo pubblico l’opportunità di riscoprire i grandi successi della lunga carriera dell’artista - da Veramentea Mai come ierifino alle reinterpretazioni di Figli delle stelle di Alan Sorrenti e Ma che freddo fa di Nada -, oltre a brani tratti dall’omonimo album uscito nel 2024, come il singolo Napoli-Bahia e il più recente Degrado.

Mario Venuti, attivo da oltre trent’anni, è noto per la sua capacità di mescolare pop, jazz, blues e sonorità brasiliane in un raffinato equilibrio stilistico, che lo ha reso uno dei protagonisti più apprezzati della scena musicale italiana contemporanea. L’appuntamento ha confermato il successo crescente di questa rassegna che, unendo la musica al tepore dei primi raggi del sole, regala a Riccione e ai suoi ospiti momenti di grande suggestione e bellezza.

Dopo l’apertura dell’edizione 2025 avvenuta il 22 giugno, a conclusione del weekend della Notte Rosa, con l’evento di Kledi e Syria, che ha incantato il pubblico con danza e musica in un’alba di poesia, la rassegna prosegue con una serie di appuntamenti imperdibili, pensati per accompagnare l’estate riccionese con concerti che fondono arte, natura e comunità.

«Albe in controluce è molto più di una semplice rassegna musicale per Riccione: è un’esperienza che ci permette di vivere il nostro territorio in modo autentico, unendo la forza rigenerante del mare – vero cuore pulsante della città – al potere emozionale e trasformatore dell’arte di altissimo livello. In un mondo che corre sempre più veloce, questa manifestazione ci invita a fermarci, a riscoprire il valore della condivisione e della bellezza collettiva, proprio nel momento unico e suggestivo del sorgere del sole sulle onde - osserva la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa -. Il mare, con la sua presenza maestosa e senza tempo, diventa il palcoscenico naturale che accompagna una proposta artistica di grande qualità, capace di coinvolgere e appassionare sia i riccionesi che i turisti, sempre più numerosi e innamorati di questa manifestazione. Albe in controluce è un segno concreto della nostra volontà di costruire una comunità viva, inclusiva e consapevole, valorizzando le spiagge come luoghi culturali capaci di ispirare, appassionare e rigenerare».

Di seguito il calendario completo degli eventi in programma.

La Niña porta il Furèsta Tour al Marano il 27 luglio

Il 27 luglio, sulla spiaggia libera del Marano zona 133, l’alba prenderà vita alle 5:30 grazie alla voce magnetica e intensa di La Niña, alias Carola Moccia, cantautrice e produttrice napoletana fra le più originali della nuova scena musicale italiana. A Riccione porterà il suo nuovo live, il Furèsta Tour, accompagnata sul palco da Alfredo Maddaluno, musicista e produttore, alla chitarra, mandolino e percussioni, per un set dal forte impatto emotivo e sonoro.

Dopo l’uscita del suo ambizioso nuovo album Furèsta (BMG), La Niña torna a calcare i palchi italiani con un progetto che mescola radici e contemporaneità, tradizione e avanguardia, trasportando la canzone napoletana in una dimensione futuristica e personale. La sua musica è un viaggio ipnotico tra melodie antiche, strumenti tradizionali come chitarra battente, tamburi a cornice e mandolino, e suoni moderni ed elettronici che avvolgono la sua voce in atmosfere sospese, evocative e profondamente mediterranee.

Il live di Riccione promette di essere un’esperienza intensa, dove la spiaggia e il mare diventeranno scenografia naturale per uno spettacolo che unisce spiritualità, passione e modernità. La Niña si conferma così pioniera nel raccontare la propria città e le proprie radici con uno sguardo sempre proiettato al futuro, regalando al pubblico un’alba che non sarà soltanto musica, ma una vera immersione emotiva e sensoriale. Un appuntamento da non perdere, proposto in collaborazione con il Riccione Summer Jazz.

Cesare Picco alla Spiaggia del Sole 86-87 il 3 agosto: omaggio a The Köln Concert

Il 3 agosto, sempre in collaborazione con il Riccione Summer Jazz, la Spiaggia del Sole 86-87 ospiterà alle 5:45 la straordinaria musica di Cesare Picco, pianista italiano di fama internazionale. In questa cornice suggestiva, Picco eseguirà The Köln Concert di Keith Jarrett, celebrando i cinquant’anni dall’iconico concerto del 1975.

Cesare Picco è considerato l’interprete ideale di questo capolavoro, capace di coniugare potenza espressiva e forza poetica in un viaggio musicale emozionante e senza tempo. La sua rilettura di The Köln Concert è un’esperienza unica, un dialogo intenso fra improvvisazione e narrazione sonora che coinvolge profondamente l’ascoltatore.

Artista eclettico e sperimentatore, da oltre trent’anni Picco si esibisce nei più prestigiosi festival e teatri mondiali, dal Tokyo Jazz Festival al Lucca Summer Festival, collaborando con nomi di rilievo come Giovanni Sollima, Luciano Ligabue, Giorgia e Samuele Bersani.

Creatore di progetti innovativi come il concerto al buio Blind Date e autore del romanzo Sebastian dedicato a J.S. Bach, Picco continua a spingere i confini della musica contemporanea con album come Sky Tales (Decca Records).

L’appuntamento a Riccione sarà un’alba di pura emozione, dove la magia del pianoforte si fonde con il paesaggio naturale per un concerto indimenticabile.

Giorgio Poi in duo con Benjamin Ventura il 10 agosto alla Bahia Antigua 20

Il 10 agosto, sulla splendida spiaggia di Bahia Antigua 20, l’alba si accenderà di magia e musica grazie a uno degli artisti più originali e visionari della scena italiana e internazionale: Giorgio Poi. L’appuntamento è alle ore 6, quando le prime luci del giorno faranno da sfondo a un live intimo e suggestivo, insieme a Benjamin Ventura (pianoforte e tastiere), per un set in duo capace di fondere poesia, ironia e sonorità sospese tra sogno e realtà.

Dopo due anni di silenzio seguiti al tour di Gommapiuma, Giorgio Poi torna finalmente dal vivo, proprio nei giorni in cui, mentre pubblichiamo questo comunicato nei primi di luglio, è reduce dall’uscita del suo nuovo e attesissimo album Schegge, disponibile dal 2 maggio per Bomba Dischi / Sony Music.

Schegge è un lavoro nato da una fase di profonda trasformazione personale e artistica, che raccoglie frammenti di vita, emozioni in collisione e atmosfere oniriche, il tutto tradotto in suoni stratificati e in una scrittura poetica e visionaria. Nove brani come piccole fotografie surreali, dove ironia e delicatezza si alternano, e melodie magnetiche si imprimono subito nella memoria.

Il 10 agosto, sulla sabbia e con il mare a fare da scenografia naturale, non sarà semplicemente un concerto, ma un’esperienza immersiva e collettiva, dove musica e luce si incontrano per dare vita a un momento unico e irripetibile. Un’alba imperdibile, firmata Giorgio Poi.

Antonella Ruggiero chiude la rassegna a Piazzale San Martino il 17 agosto con “Una voce, una fisarmonica”

La rassegna si chiude il 17 agosto alle 6 alla spiaggia libera di piazzale San Martino con una delle voci più amate e apprezzate della musica italiana: Antonella Ruggiero. Il live che porterà a Riccione, Una voce, una fisarmonica, è un progetto artistico raffinato che mette in luce la chiave jazzistica del suo vasto e straordinario repertorio, dagli anni ’70 fino ad oggi.

Accompagnata da Renzo Ruggieri alla fisarmonica, Antonella propone una rivisitazione originale e affascinante delle sue canzoni più significative, trasformandole in un viaggio musicale intimo e coinvolgente. Questo progetto riprende idealmente il percorso iniziato con l’album Souvenir d’Italia, pubblicato nel 2007, in cui l’artista reinterpretava brani composti tra il 1915 e il 1945, valorizzando il loro spirito jazz e la loro poesia senza tempo.

Con Una voce, una fisarmonica, Antonella Ruggiero continua a esplorare nuove sonorità e atmosfere, affidandosi all’eleganza e alla versatilità della fisarmonica di Renzo Ruggieri, per offrire un concerto che è al contempo tradizione e innovazione. Sullo sfondo di un’alba ricca di fascino, la sua voce cristallina e intensa si intreccia con le melodie calde dello strumento, creando un’esperienza unica per il pubblico.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole celebrare la bellezza della musica italiana attraverso uno degli artisti più autentici e raffinati del nostro tempo, in un’atmosfera suggestiva e indimenticabile.

Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione è un progetto promosso e organizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Riccione e gli operatori balneari. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.