Riccione festeggia San Martino: il programma dell’11 novembre

Processione con rievocazione storica, messa celebrata dal vescovo Nicolò Anselmi e cena comunitaria per la festa del patrono

Riccione si prepara a festeggiare il suo patrono. Mercoledì 11 novembre, giorno di San Martino, la città si ritroverà per una giornata di celebrazioni religiose e appuntamenti aperti alla comunità, a conclusione delle iniziative cominciate nel fine settimana.

La mattinata si aprirà alle 8.30 con la Santa messa nella chiesa parrocchiale. Nel pomeriggio spazio a giochi e tornei sportivi per i più giovani, insieme agli stand gastronomici con i prodotti della tradizione. Il momento centrale sarà alle 17.30, quando partirà la processione con la statua del Santo patrono. Il corteo attraverserà corso Fratelli Cervi e viale Diaz, dalla chiesa antica, al civico 235, fino alla chiesa nuova di viale Minghetti 11. Ad accompagnarlo ci sarà la rievocazione storica della Legio VI Ferrata di Rimini, che metterà in scena l'incontro tra Martino e il mendicante e il celebre gesto del mantello.

Alle 18, all'arrivo nella chiesa nuova, il vescovo diocesano Nicolò Anselmi presiederà la messa solenne, alla presenza delle autorità civili e militari. La giornata si concluderà alle 20 con una cena comunitaria nella tensostruttura, accompagnata da musica e intrattenimento. La festa è organizzata dalla parrocchia San Martino in collaborazione con il comitato Riccione Paese, con il patrocinio del Comune. Per informazioni è possibile contattare la segreteria parrocchiale al numero 0541 600109.