Riccione, Forza Italia: "Il debito blocca le opere pubbliche, serve un confronto"

Dopo la sospensione di 18 interventi per oltre 10 milioni di euro, il partito chiede un tavolo urgente tra le forze di opposizione per fare il punto sui conti del Comune e individuare possibili soluzioni

Forza Italia Riccione esprime preoccupazione per la sospensione di 18 opere pubbliche, per oltre 10 milioni di euro, e la collega al debito comunale che supera i 17 milioni. Il partito chiede un confronto urgente tra tutte le forze di opposizione per analizzare la situazione finanziaria e individuare possibili soluzioni.

La nota stampa di Forza Italia Riccione

La notizia della sospensione di 18 opere pubbliche per oltre 10 milioni di euro rappresenta un segnale estremamente preoccupante per il futuro di Riccione.

Come era prevedibile, il pesantissimo debito di oltre 17 milioni di euro che grava sul Comune sta iniziando a condizionare la programmazione degli investimenti, nonostante le rassicurazioni e le smentite fornite nelle scorse settimane dall’assessore Nicolardi.

Oggi i fatti sembrano raccontare una realtà ben diversa: interventi importanti per la città vengono congelati e il futuro di numerosi progetti diventa incerto.

Come Forza Italia chiediamo la convocazione urgente di un tavolo di confronto tra tutte le forze di opposizione, per analizzare la reale situazione finanziaria e individuare insieme proposte concrete per fronteggiare quella che rischia di diventare un’emergenza economica senza precedenti per Riccione.

In un momento così delicato, riteniamo necessario mettere da parte le differenze politiche e lavorare con responsabilità nell’interesse esclusivo della nostra città.