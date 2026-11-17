Riccione, Galli accende i riflettori sulla riscossione dei tributi: "Servono risposte dalla giunta"

Il coordinatore di Futuro Nazionale richiama i dati del rendiconto 2025 e segnala il calo nel recupero degli arretrati Tari. Nel mirino anche i costi del servizio e i crediti ancora da incassare

Quanto riesce a recuperare il Comune di Riccione dalle imposte non pagate? È la domanda che Bruno Galli, coordinatore riminese di Futuro Nazionale, rivolge all'amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Angelini, chiedendo un approfondimento sui risultati della riscossione e sulla gestione dei crediti arretrati.

A sostegno della richiesta Galli richiama i dati contenuti nel parere dei revisori sul rendiconto 2025, nel quale la Corte dei conti avrebbe evidenziato alcune criticità. In particolare, per quanto riguarda la Tari ordinaria, nel 2025 il Comune ha incassato il 12,56% degli arretrati iniziali, una quota inferiore rispetto al 17,40% registrato nel 2024. Anche il recupero dell'evasione sui tributi legati ai rifiuti mostra un peggioramento: la percentuale di riscossione degli arretrati è passata dal 9,95% al 7%. Per il recupero dell'evasione Imu e Tasi si registra invece un lieve miglioramento, che secondo Galli non esaurisce comunque la necessità di verificare l'efficacia delle procedure.

Il coordinatore di Futuro Nazionale precisa che i dati riguardano gli arretrati e non la percentuale complessiva dei cittadini che pagano regolarmente le imposte. Allo stesso modo, sottolinea che i crediti ancora iscritti a bilancio non possono essere considerati automaticamente somme perse. "Chi paga regolarmente le imposte ha diritto di sapere quanto efficacemente il Comune recuperi le somme dovute", afferma. Da qui la richiesta di un approfondimento politico e documentale alla giunta. Galli vuole conoscere quanti crediti vengano effettivamente riscossi e quanti, invece, cancellati dal bilancio, per quali motivi alcune somme non siano più recuperabili e quanto costi il servizio di riscossione rispetto ai risultati ottenuti. Chiede inoltre quali correttivi siano stati adottati dopo i rilievi della Corte dei conti.

La questione, secondo Galli, assume ulteriore rilievo alla luce della condanna in appello del Comune al pagamento di circa 15,5 milioni di euro, oltre agli accessori, nell'ambito del contenzioso relativo al parcheggio del Lungomare Sud. Un'esposizione economica che, nella sua valutazione, rende ancora più necessario monitorare le entrate e recuperare con tempestività le somme dovute. "Servono numeri verificabili, obiettivi pubblici e tempi precisi", è la richiesta rivolta all'amministrazione. Galli chiede alla giunta di chiarire come intenda migliorare la riscossione, distinguendo le situazioni di difficoltà economica da chi si sottrae ai propri obblighi. "I cittadini meritano risposte", conclude.