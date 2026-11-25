Riccione, il Chambea Dance World Camp torna al Palazzo del Turismo

Il 5 e 6 dicembre due giornate dedicate a hip hop, reggaeton, afro beat e heels. Domenica pomeriggio dalle 15 alle 18 spettacoli gratuiti aperti al pubblico

Riccione si prepara a due giornate di danza urbana. Sabato 5 e domenica 6 dicembre il Palazzo del Turismo ospiterà la Christmas edition 2026 del “Chambea Dance World Camp”, appuntamento dedicato a hip hop, reggaeton, afro beat e heels. Il camp, organizzato dalla ballerina e coreografa Alice Atzeni, in arte Aly-Z, insieme all’associazione Urban Complex di Riccione e con il patrocinio del Comune, porterà in città ospiti internazionali e ballerini provenienti da scuole italiane ed europee. In programma stage, performance e incontri. La giornata di domenica sarà aperta anche alla cittadinanza. Dalle 15 alle 18, al Palazzo del Turismo, si terranno spettacoli a ingresso libero e gratuito. Le coreografie offriranno al pubblico l’occasione di assistere dal vivo alle esibizioni e conoscere da vicino i ritmi della street dance.