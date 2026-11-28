Riccione, il commercio di vicinato arriva in Consiglio: proposta l’istituzione delle Zone economiche speciali

Mercoledì l’aula discuterà l’adesione alla proposta di legge popolare di Confesercenti contro la desertificazione commerciale. La sindaca Angelini: “Servono strumenti concreti e fiscalità di vantaggio per sostenere le piccole imprese”

Negozi di quartiere, attività indipendenti e servizi di prossimità. Il Consiglio comunale di Riccione discuterà lunedì 30 novembre un ordine del giorno per aderire alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, intitolata “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”. L’obiettivo è contrastare la progressiva chiusura delle piccole attività, limitare l’omologazione dell’offerta commerciale e mantenere viva la rete economica e sociale della città.

Secondo i dati riportati nel documento, dal 2012 il commercio italiano ha perso oltre il 14% degli esercizi di vicinato. Tra le cause indicate ci sono la crisi economica, l’inflazione, la concorrenza della grande distribuzione e l’espansione delle vendite online, insieme allo spopolamento delle aree più fragili e ai cambiamenti nelle abitudini di consumo. La chiusura di un negozio, sottolinea la proposta, significa anche perdere un presidio di relazione e sicurezza urbana. La sindaca Daniela Angelini, che detiene la delega alle Attività economiche, sostiene la richiesta di Confesercenti al Governo per ottenere misure di sostegno e agevolazioni fiscali. A Riccione, intanto, l’amministrazione sta preparando un nuovo regolamento sugli Hub urbani, in collaborazione con le associazioni di categoria e i comitati interessati. Il progetto riguarderà i poli commerciali di Riccione Paese, Abissinia e l’asse Ceccarini-Dante, accompagnandone la riqualificazione e contrastando la presenza di locali sfitti.

L’ordine del giorno chiede al Governo di istituire le Zone economiche speciali di prossimità, con regimi fiscali agevolati per le imprese collocate nelle aree urbane e periurbane individuate dalle Regioni attraverso i programmi comunali di rivitalizzazione. Le misure dovrebbero favorire l’apertura di nuovi negozi e presidi multiservizio dove mancano, oltre a sostenere le attività già presenti ma in difficoltà.

La proposta comprende anche contributi finanziari, semplificazioni amministrative e incentivi alla collaborazione tra operatori. Chiede inoltre un osservatorio nazionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e un fondo statale dedicato alla rigenerazione commerciale. In caso di approvazione, l’atto sarà trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.