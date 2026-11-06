Riccione illumina di bianco il Palazzo del Turismo contro il tumore al polmone

Domani la città aderisce alla campagna nazionale "Illumina novembre", promossa da Alcase Italia. In Italia si registrano ogni anno tra 42mila e 45mila nuove diagnosi.

Domani sera il Palazzo del Turismo di Riccione si illuminerà di bianco per richiamare l'attenzione sul tumore al polmone. Sabato 7 novembre la città aderisce a "Illumina novembre", la campagna nazionale promossa da Alcase Italia Odv, organizzazione non profit impegnata nella lotta alla malattia.

L'iniziativa, giunta alla dodicesima edizione, coinvolge monumenti ed edifici pubblici in tutta Italia in occasione del Lung Cancer Awareness Month. L'obiettivo è portare al centro del dibattito pubblico la prevenzione, la diagnosi precoce e la ricerca clinica, ma anche il sostegno alle persone malate e alle loro famiglie. I numeri ricordano la portata del problema: secondo i dati diffusi da Alcase Italia, nel nostro Paese vengono diagnosticate ogni anno tra le 42mila e le 45mila nuove forme di tumore al polmone. La campagna punta inoltre a contrastare i pregiudizi ancora legati alla patologia, attraverso attività di informazione e materiali divulgativi. Con l'illuminazione del Palazzo del Turismo, Riccione si unisce alla rete di città che partecipano alla mobilitazione nazionale. Un gesto simbolico per ricordare che dietro i numeri ci sono persone e famiglie che affrontano la malattia.