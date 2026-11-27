Riccione inaugura il Natale: luminarie, pista sul ghiaccio e ruota panoramica

Sabato 28 novembre si accendono le decorazioni in città e apre il Lungomare Ice Park

Sabato 28 novembre Riccione accende la magia del Natale e dà ufficialmente il via all’atmosfera delle festività. Con le prime ombre della sera, le luminarie vestiranno a festa le principali vie cittadine e la grande area centrale tra viale Dante, viale Ceccarini e il lungomare, avvolgendo la città nel caldo spirito natalizio. Dalle ore 16:00 alle 19:00, le note di una marching band accompagneranno e animeranno il pomeriggio con musiche a tema e brani natalizi, spostandosi nei diversi punti della città e creando la cornice ideale per scoprire le attrazioni sul mare e nel cuore del centro.

L’inaugurazione del “Lungomare Ice Park”: il 28 novembre alle 15:30

Sabato 28 novembre anche la lunga pista di pattinaggio sul ghiaccio torna ad animare piazzale Roma e il lungomare di Riccione. L’inaugurazione è in programma alle ore 15:30 con un pomeriggio di festa pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età: l’apertura ufficiale delle attività sul ghiaccio sarà scandita da musica e animazione in pista, insieme a lezioni gratuite di pattinaggio per grandi e piccoli. Pattinare a pochi passi dal mare sarà ancora una volta un’esperienza unica nel suggestivo percorso che da piazzale Roma si allunga verso l’area del porto, regalando a cittadini e visitatori una prospettiva del tutto inedita sulla passeggiata marittima.

L’impianto resterà aperto fino al 24 gennaio con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 15:00 alle 22:00, il sabato dalle 15:00 a mezzanotte e nei festivi dalle 10:00 a mezzanotte. Dal 24 dicembre al 6 gennaio si potrà pattinare tutti i giorni dalle 10:00 a mezzanotte. Il costo per un’ora di pattinaggio, con il noleggio dei pattini incluso, è di 12 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini al di sotto dei 140 centimetri di altezza. Per i più piccoli sono a disposizione i “pinguini tutor” con un costo aggiuntivo di 4 euro per rendere l’esperienza sul ghiaccio ancora più sicura e piacevole.

La vista su Riccione illuminata e sulla costa dalla “Riviera Christmas View”

Accanto alla pista, a completare la cornice scenografica delle festività sul mare, svetta la maestosa ruota panoramica “Riviera Christmas View”. Alta 55 metri e situata in una posizione strategica in piazzale Roma, la struttura è dotata di 28 cabine trasparenti che permetteranno di ammirare dall’alto il disegno luminoso della città e della Riviera adriatica, abbracciando la costa e trasformando la passeggiata in un autentico parco natalizio affacciato sull’acqua. La ruota sarà attiva con orario feriale dalle 15:00 alle 22:00 e festivo/prefestivo dalle 10:00 alle 24:00. Il biglietto costa 10 euro per gli adulti e 7 euro ridotto per i bambini fino a 10 anni, con tariffa a 25 euro per due adulti e un ridotto e a 30 euro per due adulti e due ridotti.

In piazzale Roma tornano la giostra dei cavalli e il ponte tibetano per il divertimento di grandi e piccoli.

Artigianato e sapori al “Riccione Christmas Village” in piazzale Ceccarini

A completare l’esperienza delle feste torna il tradizionale “Riccione Christmas Village”, che per questa edizione si presenta in una veste ancora più raccolta, immersiva e suggestiva, con le caratteristiche casette in legno collocate in piazzale Ceccarini. Un vero e proprio villaggio natalizio a cielo aperto, un percorso avvolgente tra bagliori dorati, profumi di spezie e sapori e che sabato 28 novembre sarà animato dalla musica e dai folletti. Camminando tra le casette, residenti e turisti potranno perdersi tra preziose creazioni di artigianato italiano, originali manufatti da regalare e selezionate eccellenze enogastronomiche locali e nazionali, trasformando ogni momento nel centro cittadino in un’esperienza sensoriale autentica e accogliente.

“Riccione Christmas Village” sarà aperto fino al 10 gennaio 2027 da lunedì a giovedì, dalle 10:00 alle 20:00, venerdì, sabato e domenica, compresi festivi e prefestivi, dalle ore 10:00 alle ore 22:00.



