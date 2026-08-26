Riccione, la Biblioteca comunale si trasforma in una casa di storie e creatività

Torna “Leggere in biblioteca” per gli studenti dai 5 ai 14 anni, insieme a laboratori, letture animate, mostre fotografiche e appuntamenti ludici aperti a tutti

Una vera e propria casa delle storie, della creatività e della condivisione. La Biblioteca comunale di Riccione si prepara a dare il via a un ricco calendario di iniziative volte a promuovere il piacere della lettura e la socialità tra i più giovani, confermandosi presidio fondamentale per la crescita culturale dell’intera comunità.

Forte del riconoscimento di “Città che legge”, ottenuto dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) d’intesa con l’Anci, e nell’ambito del “Patto di Riccione per la lettura bene comune”, la biblioteca rinnova la sua missione: trasformare i libri in uno strumento di scoperta, gioco e inclusione per tutte le fasce d’età. Un impegno reso forte dall’esperienza degli anni passati, durante i quali oltre 1.400 studenti dai 5 ai 14 anni hanno affollato le sale del Centro della Pesa.

“Leggere in biblioteca”: le proposte per le scuole





Lo storico progetto pluriennale “Leggere in biblioteca” torna per l’anno scolastico 2026-2027 con un’offerta variegata e costruita su misura per ciascuna età, in stretta collaborazione con i docenti e le direzioni didattiche della città di tutti gli istituti scolastici. Le attività, rivolte agli studenti dai 5 ai 14 anni, hanno l’obiettivo di avviare e appassionare i bambini e i ragazzi al piacere della lettura contribuendo alla loro crescita emotiva, sociale e civile. Tra le diverse attività ci sarà “Segno e sogno”, il programma di narrazioni musicali pensate per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, il “Grande gioco dei libri”, un’avventura ludico-educativa destinata agli alunni delle classi terze della scuola primaria e la “Tombola delle storie” con sfide e giochi di parole con i libri per le classi quarte della primaria. Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, la biblioteca propone “Storie di tutti i generi”, un ciclo di laboratori alla scoperta dei generi letterari, e lezioni per scoprire le “Basi della tecnica fotografica”, un’esperienza immersiva nel fascino della fotografia analogica rivolta alle classi terze.

Una finestra sul passato: la mostra “Dall’album dei ricordi”

A completare l’offerta formativa e culturale, nel mese di ottobre la galleria del Centro della Pesa ospiterà la mostra fotografica “Dall’album dei ricordi”. Curata direttamente dal personale della biblioteca attingendo dal prezioso patrimonio della fototeca comunale, l’esposizione proporrà una selezione di immagini e fotografie storiche della città. La mostra sarà fruibile ad ingresso gratuito per tutta la cittadinanza e rappresenterà un importante punto di riferimento anche per gli studenti impegnati nei laboratori fotografici.

“Storie tra le nuvole” e il fascino del Bibliopride





La biblioteca non si rivolge solo alle scuole ma, come ogni anno apre le sue porte a tutti gli utenti con numerose iniziative. Torna anche quest’autunno il ciclo di letture animate “Storie tra le nuvole”. Il venerdì pomeriggio, le lettrici volontarie accoglieranno i bambini dai 3 ai 9 anni per momenti dedicati alla fantasia e alle storie ad alta voce. Il via ufficiale agli appuntamenti pomeridiani è fissato nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre in occasione della 15esima edizione del Bibliopride (la Settimana nazionale dell’orgoglio delle biblioteche promossa dall’Associazione italiana biblioteche). Il tema di quest’anno, “Bibliobrave - Biblioteche coraggiose”, sottolinea con forza il ruolo delle biblioteche quali presidi fondamentali per la tutela e la diffusione della conoscenza, della libertà e dell’inclusione. Il viaggio tra le storie proseguirà per tutto l’autunno, per poi culminare sabato 19 dicembre con una speciale festa di letture animate a tema natalizio, pensata per regalare un momento di magia alle famiglie prima delle festività.





Domeniche in gioco per socializzare e divertirsi





Per rafforzare la biblioteca come luogo di ritrovo, socializzazione e sviluppo delle competenze relazionali e cognitive, il programma si arricchisce di 4 appuntamenti ludici domenicali (due entro la fine del 2026 e due nella primavera del 2027) aperti a tutti. Un’occasione originale per vivere gli spazi comunitari in modo attivo e divertente.

Tutti gli eventi, sia i laboratori scolastici sia gli appuntamenti pomeridiani e domenicali dedicati all’utenza libera, sono ad accesso gratuito.

“La nostra biblioteca non è semplicemente un luogo in cui si custodiscono i libri, ma è un vero e proprio motore di vita comunitaria e cittadinanza attiva – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Riccione, Sandra Villa –. Il ricco calendario di questo autunno, che si andrà ad arricchire con altre interessanti iniziative che abbracceranno tutto il periodo autunnale e invernale, conferma l’impegno di Riccione per la promozione della cultura e della lettura come forma di crescita personale e sociale ma anche come espediente di socializzazione e inclusione. Con queste iniziative, da un lato sosteniamo il percorso di crescita dei più piccoli in sinergia con il mondo della scuola, dall’altro proponiamo alla cittadinanza spazi di incontro gratuiti, inclusivi e stimolanti”.



