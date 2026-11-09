In viale Ionio Riccione, la palestra della scuola è pronta. La sindaca rivendica: "Prima di noi, il cantiere era fermo"

La scuola Fratelli Cervi ritrova la sua palestra, dopo l'intervento di riqualificazione

È stata ufficialmente inaugurata la nuova palestra della scuola secondaria di primo grado Fratelli Cervi di viale Ionio, a Riccione, facente capo all’Istituto comprensivo statale G. Zavalloni. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta alla presenza della sindaca Daniela Angelini, dei componenti della giunta comunale, della dirigente scolastica Benedetta Bernardi e di una rappresentanza di alunni del plesso.

"La nuova palestra di viale Ionio, che ospiterà oltre 130 alunni del plesso di viale Ionio, più gli alunni di altri plessi per eventi o manifestazioni, è stata concepita secondo criteri costruttivi innovativi, all'insegna della funzionalità didattica e del massimo rispetto ambientale. L’edificio si caratterizza infatti per la presenza di materiali ecosostenibili e di impianti termoidraulici ed elettrici ad alta efficienza energetica per una regolazione ottimale di riscaldamento, raffrescamento e illuminazione. Gli ampi spazi interni, completati con finiture moderne, pavimentazioni idonee all’attività ginnica e percorsi senza barriere architettoniche, assicurano standard elevati di comfort termoigrometrico e sicurezza per gli studenti e per gli atleti delle società sportive che frequenteranno l’impianto", spiega l'amministrazione comunale.

“Restituire questo spazio alla scuola Fratelli Cervi ha un profondo valore politico e civile, perché dimostra la capacità di sbloccare una situazione critica ereditata e di trasformarla in un’opportunità duratura per Riccione – ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini –. Abbiamo preso in mano un cantiere fermo, assumendoci la piena responsabilità di trovare le soluzioni necessarie per superare ogni impedimento e arrivare al traguardo. Non inauguriamo semplicemente quattro mura, ma riconsegniamo alla comunità educante un presidio essenziale di crescita, dove i giovani possono imparare il valore delle regole, della condivisione e del rispetto reciproco”.

“Sul piano strutturale consegniamo una palestra versatile e durevole, progettata per rispondere a una duplice vocazione – spiega l’assessore allo Sport e ai lavori pubblici Simone Imola –. Da un lato colmiamo un’esigenza fondamentale per il plesso scolastico, consentendo agli alunni di svolgere le ore curricolari in un ambiente protetto e stimolante, dall’altro offriamo una casa moderna per le associazioni sportive riccionesi, che qui troveranno orari e spazi dedicati per portare avanti i loro vivai. Lo sport diffuso e di base ha bisogno di strutture adeguate ed efficienti e questo intervento rappresenta un tassello strategico nella riqualificazione del patrimonio pubblico cittadino”.

"Abbiamo atteso con ansia di poter riaprire queste porte e riprendere a fare attività motoria nel nostro plesso - ha affermato Benedetta Bernardi, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Zavalloni” -.Sono immensamente felice per i nostri ragazzi. Lo sport è parte integrante del percorso educativo: riavere questo spazio permetterà loro di migliorare il benessere psicofisico, un fattore che incide in modo diretto e positivo sulla capacità di concentrazione e di apprendimento in classe.A nome di tutta la comunità scolastica, desidero rivolgere i più sentiti ringraziamenti all'amministrazione comunale. Grazie per aver compreso e ascoltato le nostre necessità, per il grande impegno profuso in questi lavori e per aver restituito ai nostri giovani un ambiente sicuro e funzionale."

