Riccione, lavori alla rete elettrica: venerdì mattina stop alla corrente in centro

Interruzione programmata dalle 8 alle 12.30 del 6 novembre in alcuni tratti di viale Dante, Virgilio, Milano, Ariosto e Fogazzaro e in piazzale Ceccarini

Alcune strade del centro di Riccione resteranno temporaneamente senza energia elettrica venerdì 6 novembre, per consentire interventi di manutenzione e potenziamento della rete. I lavori, programmati da e-Distribuzione, sono previsti nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 12.30. L'interruzione interesserà alcuni numeri civici di viale Dante (dal 39 al 41, 47, dal 55 al 57, 61, 54, 58 e dal 72 al 74), viale Virgilio (23, dal 27 al 29, dal 33 al 35, 23a, 34 e 32a) e viale Milano (15, 16 e dal 22 al 26).

Stop alla corrente anche in piazzale Ceccarini, ai civici 13a e 13b, in viale Ariosto (1, 5 e dal 6 all'8) e in viale Fogazzaro, al numero 2. Ai residenti e agli esercenti delle zone interessate viene raccomandato di prestare attenzione durante le ore dei lavori. In particolare, e-Distribuzione invita a non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dell'intervento: l'energia potrebbe infatti essere riattivata temporaneamente, anche senza preavviso, per consentire le prove tecniche sugli impianti.

Per verificare l'andamento dei lavori e consultare ulteriori informazioni è possibile visitare il sito e-distribuzioni.it utilizzare l'app dedicata oppure inviare un messaggio al numero 320 2041500, indicando il codice POD riportato in bolletta. Per segnalazioni di guasti ed emergenze resta attivo il numero verde 803500.