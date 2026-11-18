Riccione, lavori in dirittura d’arrivo al Ghetto del Rio: nuove asfaltature e illuminazione a Led

In fase di completamento gli interventi di riqualificazione e sicurezza stradale

Sono in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione nel quartiere Ghetto del Rio. Come da cronoprogramma nella giornata di oggi gli operai sono al lavoro per le operazioni di asfaltatura delle strade, un passaggio fondamentale per garantire il decoro e la sicurezza della viabilità. Il cantiere si chiuderà rapidamente: già lunedì prossimo è previsto il completamento della nuova rete di pubblica illuminazione sul lato monte di viale Giulio Cesare, con l’installazione degli ultimi punti luce a Led a basso consumo in un’area che finora ne era sprovvista.

Gli interventi sugli altri snodi viari

Gli interventi al Ghetto del Rio si inseriscono in un più ampio piano di investimenti da oltre 100mila euro, volto alla tutela dei pedoni e dei ciclisti. I lavori hanno già interessato i principali snodi stradali a maggior rischio del territorio. In viale Circonvallazione, all’intersezione con corso Fratelli Cervi nei pressi del centro commerciale Perla Verde, verrà installato, entro la prossima settimana, il sistema ad alta visibilità "Sicur-Led", provvisto di ottiche dedicate, segnali luminosi bifacciali e lampeggianti a led che serviranno a mettere in risalto la presenza di pedoni e ciclisti nelle ore serali e notturne, potenziato da una nuova segnaletica orizzontale su fondo rosso.

Il programma di riqualificazione ha toccato anche viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra viale Romagna e il ponte Romano, dove si è proceduto alla sostituzione dei vecchi pali della luce e all’interramento delle linee di alimentazione elettrica aeree per garantire un’illuminazione più efficiente e un maggiore decoro urbano.



