Riccione, l’Emporio solidale inaugura la nuova sede

Sabato 14 porte aperte in via Busseto, vicino al Playhall. Nel market gratuito le famiglie in difficoltà possono scegliere i beni di prima necessità con una tessera a punti.

Un market di quartiere dove fare la spesa senza pagare, scegliendo dagli scaffali i prodotti necessari attraverso una tessera a punti. È il servizio offerto dall’Emporio solidale di Riccione, che sabato 14 novembre inaugurerà la nuova sede in via Busseto 10, all’angolo con viale Carpi, nei pressi del Playhall "Massimo Pironi".

La struttura, ospitata in un immobile di proprietà comunale, aprirà le porte alla cittadinanza dalle 14.30 alle 18. Sarà possibile visitare gli spazi riqualificati, conoscere il funzionamento del servizio e ricevere informazioni sulle modalità per accedere al sostegno. Volontari e operatori saranno a disposizione per spiegare i criteri di accesso e i beni distribuiti. L’Emporio si rivolge ai residenti e ai nuclei familiari che attraversano un periodo di temporanea difficoltà economica. Non viene utilizzato denaro contante: i prodotti di prima necessità sono distribuiti gratuitamente attraverso una tessera a punti, caricata ogni mese in base alla composizione della famiglia. Chi la utilizza può scegliere direttamente dagli scaffali ciò di cui ha bisogno.

A gestire la struttura è la Consulta della solidarietà di Riccione Odv, che coordina quattordici associazioni e le cinque Caritas parrocchiali del territorio, con il contributo quotidiano di decine di volontari.