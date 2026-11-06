Riccione, lo Stadio del Nuoto si allarga: arriva la sesta vasca da 25 metri

Giovedì 12 novembre l'inaugurazione della nuova piscina coperta, realizzata con un investimento di 4,8 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse comunali. L'impianto entrerà subito in funzione per i Campionati italiani assoluti invernali.

Una nuova vasca coperta da 25 metri per ampliare gli spazi dello Stadio del Nuoto e accogliere anche le grandi manifestazioni agonistiche senza interrompere le attività quotidiane. Riccione si prepara a inaugurare la sesta piscina del polo natatorio di viale Monte Rosa: il taglio del nastro è fissato per giovedì 12 novembre alle 12, nella giornata di apertura dei Campionati italiani assoluti invernali open Frecciarossa in vasca corta, in programma fino al 14 novembre.

Alla cerimonia saranno presenti il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli e il capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri Flavio Siniscalchi. Ad accoglierli la sindaca Daniela Angelini, l'assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Simone Imola e il presidente della Polisportiva Riccione Michele Nitti.

L'opera è costata complessivamente 4,8 milioni di euro, di cui 4 milioni finanziati attraverso il Pnrr e 800mila euro stanziati dal Comune. La struttura è dotata di pannelli fotovoltaici per produrre energia, impianti di riscaldamento senza gas e ampie superfici vetrate progettate per limitare la dispersione termica. La nuova piscina avrà una gestione autonoma rispetto agli altri spazi del polo natatorio, con ingressi indipendenti, spogliatoi dedicati e percorsi senza barriere architettoniche. Potrà essere utilizzata per il nuoto libero, i corsi e le attività delle associazioni sportive locali anche quando lo Stadio del Nuoto ospiterà competizioni di rilievo nazionale e internazionale.

Proprio i Campionati italiani assoluti invernali saranno il primo banco di prova della nuova struttura, che metterà a disposizione degli atleti ulteriori spazi per il riscaldamento e la preparazione alle gare.

"Consegniamo alla comunità un'opera moderna e strategica che risponde concretamente alle esigenze dei cittadini e delle nostre società sportive", commenta la sindaca Daniela Angelini. La prima cittadina sottolinea anche il ruolo dello Stadio del Nuoto nell'attrattività sportiva e turistica della città, con manifestazioni capaci di portare visitatori a Riccione durante tutto l'anno.