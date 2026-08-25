Riccione, malore in mare: 60enne soccorsa dal salvataggio

La donna si trovava a circa 200 metri dalla riva quando è stata soccorsa da Thomas Romani e Stefano Simoncioni

Grazie al tempestivo intervento di due salvataggi, appena entrati in servizio, una 60enne che si trovava in acqua a Riccione è stata portata in salvo. E' successo lunedì mattina, verso le 9.40 nella zona 108/109 di Riccione. La signora in difficoltà si trovava a 200 metri dalla riva. In suo soccorso sono subito intervenuti Thomas Romani e Stefano Simoncioni. I due salvataggi hanno tratto in salvo la donna che è stata poi portata in ospedale a Riccione. Secondo i primi riscontri avrebbe avuto un infarto. Senza il tempestivo intervento di Romani e Simoncioni, la vicenda avrebbe avuto un diverso epilogo. La donna dovrebbe essere operata nella giornata di oggi, martedì 25 agosto.