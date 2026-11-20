Il contenzioso Riccione, multa salata per abusi edilizi sul mare: il Tar dà ragione al gestore. Sanzione annullata

La vicenda riguarda un bar-ristorante situato sull'arenile riccionese

Aveva ottemperato a un ordine di demolizione del Comune di Riccione relativo ad alcune opere edilizie ritenute irregolari, sul litorale. Il gestore di un bar-ristorante si era visto poi infliggere una sanzione di 20.000 euro, in quanto, a seguito di controllo post demolizione, la Polizia Locale aveva riscontrato la presenza di alcune irregolarità non sanate: il tamponamento della scala di accesso al lastrico solare, con un incremento della superficie chiusa di 22 metri quadrati e del volume di 130 metri cubi; la trasformazione di una tettoia in un vano destinato a pizzeria e forno, con un ampliamento di circa 8,9 metri quadrati; e una tenda estensibile sul lato mare.

Il gestore ha fatto però ricorso al Tar, ricorso accolto con l'annullamento della sanzione, mentre l'amministrazione comunale della Perla Verde dovrà pagare 2000 euro di spese legali. Il provvedimento era stato impugnato, davanti al tribunale amministrativo, contestando l'applicazione retroattiva della norma che prevede la sanzione. Il termine di 90 giorni assegnato per eseguire la demolizione, infatti, era già scaduto prima dell'entrata in vigore della legge del novembre 2014 che ha introdotto la specifica misura pecuniaria. Una contestazione accolta dai giudici amministrativi, che hanno richiamato un precedente dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2023: la sanzione non può essere applicata a chi era già risultato inottemperante all'ordine di demolizione prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, anche se l'accertamento della violazione è avvenuto successivamente. Accolto anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla natura dell'area interessata dagli interventi. Essendo opere su terreno appartenente al demanio pubblico marittimo, non è applicabile, secondo i giudici amministrativi, la disciplina sanzionatoria ex art. 31 del testo unico dell'edilizia. In questo caso si applica l'art. 35, con demolizione a cura del Comune, a spese del responsabile, senza sanzione pecunaria.