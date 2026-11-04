Riccione, nuova palestra al Nicoletti: aggiudicati i lavori da 1,4 milioni

Dopo i danni dell'alluvione del maggio 2023 sarà sostituita la tensostruttura geodetica. Il primo stralcio prevede la realizzazione del corpo principale, con conclusione entro il 2027.

La vecchia tensostruttura geodetica, danneggiata dall'alluvione del maggio 2023 e ormai inagibile, sarà sostituita da una nuova palestra polivalente. Al centro sportivo Italo Nicoletti di Riccione è stata aggiudicata la gara per il primo stralcio dell'intervento, che prevede un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro. L'obiettivo è completare questa prima fase entro il 2027.

Dopo l'aggiudicazione si apre ora il periodo di trenta giorni previsto per verificare i requisiti dell'impresa vincitrice. Una volta conclusi gli accertamenti e firmato il contratto, potrà essere consegnato il cantiere. I lavori partiranno con lo smontaggio e la rimozione dei resti della vecchia struttura, per poi procedere con la realizzazione delle fondazioni e la costruzione del nuovo edificio. Il primo stralcio si concentrerà sul corpo principale della palestra. Il progetto prevede una sala attività a tutta altezza, con una struttura portante in cemento armato e una copertura realizzata con travi in legno lamellare ad alto isolamento termico. Lo spazio sarà predisposto per ospitare un campo regolamentare da pallacanestro oppure due campi da pallavolo.

In questa prima fase gli atleti potranno utilizzare gli spogliatoi già esistenti, che saranno spostati e collegati direttamente al nuovo edificio. Il completamento del polo sportivo arriverà con un secondo stralcio, previsto dopo la conclusione dei lavori principali. La fase finale comprenderà la demolizione del prefabbricato provvisorio e la costruzione di nuovi spazi destinati agli spogliatoi per atleti e arbitri, ai locali tecnici, all'infermeria, ai magazzini e ai servizi igienici per il pubblico. L'investimento di 1,4 milioni di euro per il primo stralcio sarà sostenuto in larga parte da risorse statali e regionali destinate alla ripartenza dopo l'alluvione, affiancate da fondi comunali.