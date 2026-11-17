Riccione, nuove regole per il commercio e il decoro urbano: stretta sulle aperture nelle aree strategiche della città

Presentata la bozza del nuovo regolamento per Riccione Paese, Abissinia e l’asse Ceccarini-Dante

Si è tenuto questa mattina in municipio un incontro tra la sindaca Daniela Angelini, i tecnici comunali e i referenti delle categorie economiche e dei comitati, per illustrare e condividere la bozza del nuovo Regolamento comunale per la tutela del decoro urbano e la qualificazione degli elementi esterni delle attività commerciali.

Il documento nasce con l’obiettivo di elevare la qualità estetica e l’attrattività turistica delle tre aree strategiche della città individuate come Hub urbani, ovvero Riccione Paese, Abissinia e l’asse Ceccarini-Dante. Durante il confronto sono stati affrontati nel dettaglio i criteri individuati per lo sviluppo della rete commerciale di queste aree, puntando su un equilibrio armonioso tra la vitalità delle imprese, il rispetto dell’identità storica e la vivibilità degli spazi pubblici per residenti e visitatori. L’appuntamento segna l’avvio di un percorso aperto, fondato sul dialogo e sulla condivisione, pensato per accompagnare Riccione in un importante periodo di transizione verso un innalzamento complessivo della qualità dell’offerta e dell’attrattività turistica delle aree strategiche individuate come hub urbani.

Una fase di transizione tra tutela dell’identità e rilancio degli spazi sfitti

La bozza illustrata alle categorie e ai comitati nasce con l’intento di armonizzare le norme del passato e costruire una base chiara, capace di rispettare le specificità dei diversi poli commerciali della città. Secondo le linee guida proposte dal documento, negli hub urbani non sarà più consentito aprire nuove attività ritenute non coerenti con il prestigio e la vivibilità del contesto come ad esempio sale giochi con vincite di denaro, attività esclusive di compro oro, money transfer, negozi di articoli per adulti e locali dotati esclusivamente di distributori automatici.

Nei primi giorni di dicembre è previsto un altro incontro della sindaca con i referenti delle categorie e dei comitati per completare il percorso di confronto e approvare il testo finale che andrà in Consiglio comunale.

Le nuove regole del regolamento si applicheranno unicamente alle nuove aperture, ai trasferimenti, agli ampliamenti e ai cambi di gestione, salvaguardando le imprese già esistenti. Grande attenzione nella bozza è riservata anche alla cura delle vetrine e al contrasto al degrado con il comune pronto a incentivare il recupero dei locali chiusi adottando un approccio collaborativo.

La governance di area e il coinvolgimento dei proprietari immobiliari

Uno dei temi cardine emersi durante il confronto riguarda la creazione di una governance di area, pensata proprio per gestire in modo condiviso questa fase di cambiamento. L’indirizzo tracciato dall’amministrazione è promuovere la nascita di realtà associative che includano una rappresentanza diretta dei proprietari delle unità immobiliari, non per contrapporsi ma per renderli parte attiva del progetto di rilancio. Questa sinergia permetterà di orientare le tipologie di attività commerciali che andranno a insediarsi al fine di contrastare l’ omologazione merceologica che sussiste in alcune parti del territorio.

“Con questo regolamento vogliamo dotare Riccione di uno strumento chiaro e moderno per valorizzare i nostri principali poli commerciali, tutelando le botteghe storiche e accompagnando la riqualificazione degli spazi urbani”, ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini. “Condividere questo percorso con le associazioni di categoria e i comitati è per noi fondamentale, perché la qualità e il decoro delle nostre vie nascono dalla collaborazione quotidiana tra il Comune e chi investe e lavora sul territorio. Vogliamo sostenere il commercio di prossimità, contrastare il fenomeno dei locali sfitti e garantire a cittadini e turisti un’accoglienza sempre all’altezza dell’immagine di Riccione”.





