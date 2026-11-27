Riccione, nuovi Ecoself per la raccolta differenziata: installati in viale Carpi e viale San Martino

Le due casette ecologiche sono accessibili 24 ore su 24 e affiancano il porta a porta. Spostata anche la postazione di viale Sicilia, ora all’interno del parcheggio

Due nuove postazioni Ecoself sono state installate a Riccione per facilitare il conferimento dei rifiuti e offrire un servizio più flessibile a residenti e ospiti. Il Gruppo Hera ha completato il posizionamento delle casette ecologiche nel parcheggio di viale Carpi, vicino al Play Hall “Massimo Pironi”, alla piscina comunale e allo stadio “Nicoletti”, e nel parcheggio di viale San Martino, nei pressi del cavalcavia sopra viale Da Verrazzano.

Le nuove strutture si aggiungono alle quattro già presenti in città: in viale XIX Ottobre, all’angolo con viale Panoramica, in viale Empoli, in viale Sicilia e in viale D’Annunzio, vicino al parcheggio Neruda. Nell’ambito della riorganizzazione, la casetta di viale Sicilia è stata spostata dalla zona accanto al sagrato della parrocchia Stella Maris all’interno dello stesso parcheggio. Gli Ecoself sono operativi 24 ore su 24 e permettono di conferire carta, plastica e lattine, vetro, organico e indifferenziato anche nei giorni diversi da quelli previsti dal calendario della raccolta porta a porta. Il servizio è particolarmente utile per le utenze non residenti. Le casette sono alimentate da pannelli fotovoltaici e dotate di sistemi di sanificazione e deodorizzazione. Al momento l’utilizzo è libero: basta seguire le istruzioni riportate sull’infografica presente sul coperchio dei contenitori.

«L’installazione di questi due nuovi Ecoself prosegue nella direzione di dare un’ulteriore risposta alle esigenze dei cittadini e dei nostri ospiti, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più flessibile, vicino alle necessità quotidiane della città e per contrastare l’abbandono dei rifiuti domestici», dichiara l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. «A Riccione la percentuale di raccolta differenziata è ancora troppo bassa e, per invertirne la rotta, occorre prima di tutto mettere i cittadini nelle migliori condizioni per conferire i rifiuti in modo semplice e agevole».