Riccione, nuovi lavori tra Raibano e Tre Villaggi: il punto della giunta

Dalla sicurezza idraulica al rifacimento delle reti idriche, passando per piste ciclabili e interramento degli elettrodotti. Incontro con i residenti al centro di buon vicinato di viale Arezzo

Il completamento del canale scolmatore del rio Raibano, il rinnovo delle condotte idriche e l’interramento delle linee elettriche ad alta tensione. Sono alcuni degli interventi al centro dell’incontro tra la sindaca Daniela Angelini, gli assessori e i residenti di Riccione 2, Tre Villaggi e Raibano, che si è svolto lunedì sera al centro di buon vicinato di viale Arezzo nell’ambito del percorso "Riccione cambia, costruiamola insieme".

A Raibano è in corso il completamento del canale scolmatore del rio, un’opera da 2 milioni di euro realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica. Il progetto prevede una nuova condotta scatolare lunga 475 metri, l’abbassamento del fondo dell’alveo e la risagomatura dei fossi, con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti nel quartiere e nell’area produttiva. Sul fronte della viabilità è stata aperta la rotatoria tra viale dell’Ecologia e viale Gradara, mentre circa 400mila euro sono stati investiti per riqualificare il tratto più degradato di viale Gradara. Nell’area artigianale sono state riasfaltate via dell’Industria, via dell’Artigianato e una parte di viale Venezia. È stata inoltre ricollocata la fermata del trasporto pubblico vicino a viale Marche.

Tra gli interventi in corso c’è anche l’interramento degli elettrodotti ad alta tensione, realizzato insieme a Terna. I lavori interessano diverse strade, da viale Toscana a viale Tirreno, passando per la rotonda dell’Amicizia e viale Fossombrone, con attenzione alla conservazione delle alberature presenti lungo il tracciato. A Riccione 2 e Tre Villaggi, insieme a Hera, è stata avviata la sostituzione di due chilometri di condotte idriche, a partire da viale Piombino e con interventi previsti in undici strade. Completano il quadro la rotatoria tra viale Frosinone e la Statale 16, un’area di sosta a servizio dell’ospedale e una nuova pista ciclabile protetta di un chilometro e mezzo lungo la Statale 16, che collega Riccione 2 e Raibano con la zona mare, le scuole e la cittadella dello sport.

Durante l’incontro si è parlato anche delle asfaltature e della pubblica illuminazione nei viali interni di Riccione 2 e in viale dell’Ecologia. La giunta ha spiegato che i lavori saranno programmati una volta conclusi i cantieri sotterranei e completate le verifiche economiche. Il Comune sta infatti rivedendo i quadri finanziari anche alla luce delle risorse necessarie per affrontare contenziosi ereditati dal passato. Il prossimo appuntamento del percorso "Riccione cambia" è in programma lunedì 23 novembre alle 20.45 al ristorante La Fattoria, in viale D’Annunzio 118, con i residenti di Marano e Spontricciolo.