Riccione, oltre 1.500 judoka in gara: il weekend dello sport tra judo e tiro con l'arco

Sabato domenica il Playhall ospita il Campionato nazionale Csen. Alla palestra Annika Brandi il Trofeo di tiro con l'arco, mentre al Palazzo del Turismo spazio alla formazione sulla salute e la preparazione degli atleti.

Oltre 1.500 atleti provenienti da tutta Italia sono attesi a Riccione per il 41esimo Campionato nazionale di judo Csen. Il Playhall sarà il centro delle competizioni sabato 7 e domenica 8 novembre, in un fine settimana che porterà in città anche il tiro con l'arco indoor e un appuntamento dedicato alla formazione in ambito sportivo.

La prima giornata del campionato di judo sarà riservata al Grand Prix giovanile, con le classi Fanciulli e Ragazzi, e alle gare nazionali degli Esordienti A ed Esordienti B. Domenica scenderanno invece sui tatami gli atleti delle categorie Cadetti, Junior, Seniores e Master.

Sempre nel fine settimana, la palestra Annika Brandi di viale Portofino ospiterà la quattordicesima edizione del Trofeo Città di Riccione di tiro con l'arco indoor. La manifestazione, organizzata dall'associazione Arco Club Riccione e inserita nel calendario federale, vedrà confrontarsi arcieri del circuito regionale e nazionale.

Accanto alle competizioni, spazio anche all'aggiornamento di chi lavora nel mondo dello sport. Il Palazzo del Turismo ospiterà sabato 7 e domenica 8 novembre, dalle 10 alle 17.30, il corso "Ginnastica artistica - Longevity performance", proposto da Ginnastica Riccione Academy.

L'iniziativa è rivolta a fisioterapisti, medici sportivi, preparatori atletici, tecnici e dirigenti. Al centro delle due giornate ci saranno la prevenzione degli infortuni, il recupero funzionale, la gestione dei carichi di allenamento e la salute muscolo-scheletrica. Temi che riguardano la preparazione e la continuità dell'attività degli atleti in diverse discipline.