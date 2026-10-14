Riccione Paese, cinque conferenze gratuite tra storia, cultura e benessere

Dal 30 ottobre al 4 dicembre, al Centro della Pesa, incontri con esperti e studiosi su città educante, storia del territorio e discipline orientali

Offrire alla cittadinanza momenti di incontro e approfondimento attorno ai temi della cultura, della storia e della cura della persona: venerdì 30 ottobre prenderà il via il nuovo ciclo di conferenze organizzato dal comitato Riccione Paese e patrocinate dal Comune di Riccione. Un percorso di cinque appuntamenti a ingresso libero (30 ottobre, 6, 13 e 17 novembre, 4 dicembre) che accompagneranno le serate fino alle porte delle festività natalizie, dalle ore 21 alle 23 presso la sala conferenze del Centro della Pesa (viale Lazio, 10).

Il percorso prenderà il via venerdì 30 ottobre con l’incontro dal titolo “Le tre città”, in cui l’architetto Roberto Cesarini e lo psicologo e docente Donato Piegari condurranno il pubblico in una riflessione sulla struttura urbana e sulla possibilità di sviluppare una vera e propria “Città educante” in grado di favorire la vita della comunità.

Si proseguirà venerdì 6 novembre affrontando il tema della salute naturale nell’incontro “Conoscersi per curarsi”, a cura del medico internista e omeopata Francesco Cappi, dedicato all’approfondimento della medicina omeopatica costituzionale come risorsa per la prevenzione dei disturbi stagionali e il benessere su misura del singolo, a partire da biotipi e temperamenti.

Il venerdì successivo, 13 novembre, lo sguardo tornerà a posarsi sull’identità e sulla storia del territorio con l’evento “Sulle vie di San Martino, Santo Patrono di Riccione”. Lo storico, cartografo e scrittore Ernesto Paleani e il medico chirurgo, psicoterapeuta psicodinamico e studioso Vittorio Gamba illustreranno un affascinante itinerario tra cammini, cartografie e simboli che collegano l’Europa all’Italia centrale nel nome del patrono riccionese.

Martedì 17 novembre il programma cambierà ambito, addentrandosi nelle antiche discipline orientali con il medico ed esperto di medicina ayurvedica Federico Plebani: la conferenza “Le tre costituzioni ayurvediche” sarà un viaggio alla scoperta di come affrontare i passaggi di stagione in armonia con la natura.

A chiudere il ciclo di conferenze, venerdì 4 dicembre, sarà l’intervento della naturopata ed esperta di filosofie energetiche Simonetta Ranucci dedicato a “La filosofia della Medicina tradizionale cinese”, focalizzato sull’analisi dei cicli stagionali e sulla stimolazione dei meridiani per preservare e rinnovare l’energia organica.

L’ingresso alle conferenze è libero.



