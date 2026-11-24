Riccione, pronta a gennaio la nuova palestra della scuola di viale Panoramica

Lavori alle battute finali dopo l'apertura del nuovo plesso scolastico a settembre

Si avviano verso la conclusione i lavori per il completamento della nuova palestra a servizio della scuola primaria di viale Panoramica. Dopo l’apertura del nuovo edificio scolastico inaugurato lo scorso settembre, anche lo spazio dedicato all’attività motoria e sportiva degli studenti è in dirittura d’arrivo, con la fine degli interventi fissata per il prossimo mese di gennaio.

Gli ultimi interventi in corso

Il cantiere sta entrando nelle fasi finali delle lavorazioni interne. In questi giorni le maestranze sono impegnate nella posa dei rivestimenti, nell’installazione dei sanitari all’interno dei locali spogliatoi e nella realizzazione delle ultime partizioni in cartongesso, intervento per il quale l’amministrazione comunale ha appena autorizzato l’ingresso di una ditta specializzata in subappalto al fine di agevolare l’ultimazione delle finiture interne.

Una struttura moderna, sostenibile e aperta alla città

La nuova palestra rappresenta un tassello fondamentale per l’offerta educativa e sportiva del quartiere. Progettata secondo i più alti standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, la struttura è pensata per garantire il massimo comfort termico e acustico grazie a soluzioni costruttive moderne, grandi vetrate studiate per ottimizzare l’illuminazione naturale evitando l’abbagliamento e un’ampia sala di attività caratterizzata da travi in legno lamellare e pavimentazione sportiva.

Oltre a una zona spogliatoi completamente rinnovata, priva di barriere architettoniche e dotata di infermeria e servizi dedicati anche ai docenti, l’edificio dispone al livello superiore di un soppalco con tribune e di un terrazzo esterno. La configurazione architettonica dell’impianto, collegato alla scuola ma progettato per funzionare anche in maniera autonoma, consentirà infine di mettere gli spazi a disposizione della comunità anche al di fuori dell’orario scolastico per attività di doposcuola e corsi dedicati ai bambini.

“Avevamo preso un impegno chiaro con le famiglie e con la scuola: garantire ai nostri studenti strutture moderne, sicure e all'altezza delle loro esigenze. Dopo l'apertura del plesso a settembre - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - l'imminente completamento della palestra a gennaio chiude il cerchio di un intervento fondamentale, che non solo potenzia la qualità della didattica, ma offre al quartiere uno spazio nuovo e funzionale da vivere anche nel tempo libero”.



