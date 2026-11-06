Riccione protagonista su Rai 2 con il docureality “Party Angels”

La città e la Riviera romagnola aprono il viaggio televisivo nel mondo dei grandi eventi e della nightlife internazionale

I riflettori della prima serata di Rai 2 si accendono su Riccione. La città torna protagonista sul piccolo schermo con “Party Angels”, il nuovo docureality firmato Rai dedicato al mondo dei grandi eventi, dell’intrattenimento e della nightlife internazionale, in onda martedì 10 e martedì 17 novembre alle ore 21:20 e disponibile dall’11 novembre su RaiPlay.

La trasmissione, prodotta da Daniele Di Lorenzo per Lmd Comunicazione con la voce narrante dell’autore Alberto D’Onofrio, sceglie proprio Riccione e la Riviera romagnola come punto di partenza del suo viaggio tra le capitali dell’intrattenimento europeo. È qui che il format prende il via con le prime avventure delle protagoniste e con un evento d’eccezione: il dj set di Bob Sinclar, leggenda della musica dance internazionale. Un esordio che affianca la Perla verde a icone mondiali della movida come Ibiza, Madrid e Barcellona. Accanto alle luci della notte, il racconto televisivo restituisce anche alcuni tratti identitari della città: un’esperienza fatta di spensierate giornate tra spiaggia, shopping, piaceri della tavola e relax.

Al centro della storia ci sono Aya e Giulia, due giovani ballerine e performer determinate ad affermarsi nel circuito dei grandi eventi esclusivi. Guidate dall’esperienza della pr e manager Raffaella Zardo e affiancate dall’amico Nicola, professionista del settore finanziario, le protagoniste accompagnano il pubblico nel loro percorso, tra incontri con i pierre più conosciuti, serate esclusive e la partecipazione in qualità di performer a eventi mondiali come il dj set di Bob Sinclar. Il loro viaggio intreccia il dinamismo della notte con il lifestyle diurno e le relazioni umane fatte di emozioni, amicizie e inevitabili tensioni, includendo anche un’incursione nella vita dell’imprenditore e content creator Gianluca Vacchi, per poi proseguire a Ibiza e arricchirsi di incontri stimolanti con altri giovani che vivono e lavorano nella “Isla magica”.



