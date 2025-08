Riccione, ragazza investita da uno scooter: trasportata in codice rosso al 'Bufalini'

Anche lo scooterista è rimasto ferito, seppur in maniera meno grave, ed è stato condotto in ambulanza al ‘Ceccarini’ di Riccione

Grave incidente nella serata di martedì 5 agosto a Riccione. Una ragazza di circa 25 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stata travolta da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Enrico Berlinguer, intorno alle ore 20.

La giovane è stata investita da un Kymco condotto da un ragazzo che, secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo la rotonda per immettersi su viale Fiesole. L’impatto è stato violentissimo: la 25enne è stata sbalzata sull’asfalto e ha riportato gravi traumi, con fratture multiple a gambe e braccia. È stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

Anche lo scooterista è rimasto ferito, seppur in maniera meno grave, ed è stato condotto in ambulanza al ‘Ceccarini’ di Riccione in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo alcune testimonianze, la ragazza stava attraversando correndo quando è stata investita.