Riccione, riaperta la rotatoria dell’Amicizia: traffico regolare in zona Aquafan

Conclusi i lavori di asfaltatura e il rifacimento della segnaletica dopo l’intervento per interrare l’elettrodotto tra Riccione e Rimini.

La rotatoria dell’Amicizia, in viale Ascoli Piceno nei pressi di Aquafan, è tornata pienamente percorribile dalla serata di mercoledì 28 ottobre. Con la conclusione delle asfaltature e il ripristino della segnaletica stradale sono state eliminate le strettoie e le limitazioni temporanee che nelle scorse settimane avevano modificato la circolazione nella zona.

Il cantiere rientra nel progetto di Terna per l’interramento dell’elettrodotto ad alta tensione sulla linea Riccione-Rimini. I lavori hanno interessato l’anello della rotatoria, un tratto di viale Ascoli Piceno e viale Tirreno fino all’incrocio con viale Fossombrone. Dopo la posa dei cavi, Società Autostrade ha completato il rifacimento del manto stradale. Con la nuova pavimentazione e la segnaletica, lo snodo viario è stato restituito alla circolazione senza le precedenti limitazioni al transito.