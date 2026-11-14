Riccione, riaperto tutto corso Fratelli Cervi

Anticipata a ieri la riapertura del tratto fino a viale Ruffini e piazza Matteotti. I lavori si fermeranno per Natale.

Le auto sono tornate a circolare lungo tutto corso Fratelli Cervi, a Riccione. La riapertura completa è arrivata con un giorno di anticipo rispetto al calendario iniziale: da venerdì 13 novembre è nuovamente percorribile anche il tratto compreso tra viale Diaz e viale Ruffini, che comprende piazza Matteotti. Era già stato riaperto il segmento tra viale Sciesa e viale Diaz.

A permettere di anticipare i tempi è stata l'accelerazione nella posa della nuova pavimentazione in porfido. Prosegue così il progetto di riqualificazione del corso, nel cuore di Riccione Paese, che punta a ridisegnare gli spazi senza modificare la struttura storica del percorso. Il cantiere si fermerà durante le festività natalizie: la sospensione è prevista dall'8 dicembre al 6 gennaio, per lasciare spazio al passeggio e agevolare le attività commerciali nel periodo di maggiore afflusso. Gli interventi riprenderanno all'inizio del nuovo anno.

Nei giorni scorsi lungo il corso sono stati piantati anche i nuovi alberi di arancio amaro, scelti per dare continuità al verde e migliorare il comfort climatico. Il progetto prevede inoltre l'installazione di nuove sedute e portabiciclette, oltre a una riorganizzazione degli stalli di sosta. Sono previste anche predisposizioni interrate per i servizi necessari allo svolgimento degli eventi cittadini. L'obiettivo è rendere più fruibile uno degli assi più frequentati di Riccione Paese, tra spazi pedonali, attività commerciali e viabilità.