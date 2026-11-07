Riccione, riapre il chiosco del Parco della Resistenza: via dal 15 novembre

La nuova gestione durerà cinque anni. Il punto ristoro resterà aperto tutto l’anno, con orari diversi tra inverno ed estate

Dopo mesi di attesa, il chiosco-bar del Parco della Resistenza di Riccione si prepara a riaprire. L’appuntamento è per domenica 15 novembre alle 10, quando la struttura tornerà ad accogliere i frequentatori del parco con una nuova gestione della durata di cinque anni.

Il servizio sarà garantito durante tutto l’anno, ma con orari differenti a seconda della stagione. Da novembre a marzo, il chiosco sarà aperto dal lunedì al venerdì per almeno tre ore al giorno, nella fascia compresa tra le 13 e le 17. Il sabato e la domenica l’attività sarà invece garantita per almeno sei ore, dalle 10 alle 17. Da aprile a ottobre l’orario si allargherà: il punto ristoro resterà aperto tutti i giorni per almeno otto ore consecutive.

La nuova gestione prevede anche alcuni interventi legati alla cura degli spazi pubblici. I gestori si occuperanno della pulizia dell’area intorno al chiosco e della manutenzione ordinaria dei percorsi pedonali che circondano il laghetto. Dopo una prima fase di avvio è inoltre prevista l’implementazione dell’area fitness. "Da metà novembre parte una fase nuova", ha commentato l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, sottolineando l’importanza di garantire continuità al servizio e attenzione al decoro del parco.