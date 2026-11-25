Riccione, riapre il ponte sul Marano: viale D’Annunzio torna percorribile in entrambe le direzioni

Il collegamento riapre già oggi, in anticipo sulla fine dei lavori. Stop alle chiusure feriali, resta da completare la segnaletica orizzontale

Il ponte sul Marano lungo viale D’Annunzio torna percorribile già nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre. A Riccione il cantiere si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti: il tratto riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia, mettendo fine alle chiusure feriali che avevano interessato la zona.

La riapertura è stata possibile grazie al rapido avanzamento delle opere di finitura, avviate lunedì scorso. L’intervento era inizialmente previsto in conclusione entro la fine della settimana lavorativa. Resta da completare il tracciamento della segnaletica orizzontale sull’asfalto. Le condizioni meteorologiche delle ultime ore non hanno permesso di effettuare la verniciatura in sicurezza e con un risultato adeguato. La lavorazione sarà eseguita nei prossimi giorni, quando il tempo garantirà una superficie asciutta.

Il ripristino della circolazione consente a residenti, pendolari e operatori economici di tornare a utilizzare regolarmente il tratto di viale D’Annunzio, lungo l’asse viario costiero. Le chiusure feriali al transito veicolare cessano con la riapertura del ponte.