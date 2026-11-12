Riccione, rinviata la riapertura del chiosco al parco

L'inaugurazione slitta dal 15 al 21 novembre per il maltempo. Il punto ristoro aprirà alle 10 e resterà attivo tutto l'anno.

La pioggia fa slittare l'inaugurazione del chiosco-bar al Parco della Resistenza di Riccione. L'apertura, inizialmente prevista per domenica 15 novembre, è stata rinviata a sabato 21 novembre a causa delle previsioni meteo avverse. L'orario resta invariato: il nuovo gestore accoglierà i cittadini a partire dalle 10.

La struttura resterà aperta durante tutto l'anno, con orari differenziati in base alla stagione. Fino al 31 marzo, nel periodo invernale, il punto ristoro sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17 e nei fine settimana dalle 10 alle 17. Dall'1 aprile al 31 ottobre, invece, garantirà l'apertura tutti i giorni per almeno otto ore consecutive. Alla nuova gestione non spetterà soltanto il servizio di somministrazione. Il concessionario si occuperà anche della pulizia dell'area circostante e della manutenzione ordinaria dei camminamenti attorno al laghetto. È prevista inoltre una successiva implementazione dell'area fitness del parco.