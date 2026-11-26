Oltre 70 ragazzi coinvolti Riccione, scuole aperte il pomeriggio: il progetto è stato un successo

Il progetto pomeridiano ha ottenuto il 100% di giudizi positivi, con una valutazione media di 4,76 su 5. Le attività gratuite proseguiranno per tutto il 2027 grazie a un finanziamento regionale di oltre 72mila euro

Oltre 70 studenti coinvolti e il cento per cento di risposte positive ai questionari di gradimento, con una valutazione media di 4,76 su 5 e quasi 9 ragazzi su 10 pronti a ripetere l’esperienza e a consigliarla a un amico. Sono i numeri che fotografano il successo del progetto ‘ Scuole Aperte’ al pomeriggio a Riccione, un percorso iniziato a settembre 2026 con la ‘Tendata Experience’( una notte sotto le stelle tra giochi cooperativi ed educazione all'aperto) che continuerà senza interruzioni per tutto il 2027. Il progetto, finanziato grazie ai fondi europei del bando della Regione Emilia-Romagna contro le povertà educative, ha visto l’Amministrazione comunale, tramite il settore Politiche giovanili, aggiudicarsi un contributo di oltre 72mila euro, il più alto su scala provinciale. Sono stati coinvolti preadolescenti tra gli 11 e i 13 anni dei due Istituti comprensivi statali della città, il n. 1 Riccione e il “Gianfranco Zavalloni”, in sinergia con famiglie, associazioni ed enti del terzo settore.

Dalle valutazioni raccolte al termine dei primi moduli emerge un entusiasmo concreto: oltre tre quarti dei partecipanti affermano di aver acquisito nuove competenze, indicando tra gli aspetti più apprezzati la possibilità di stringere nuove amicizie, la collaborazione tra pari, la dimensione ludica e l’apprendimento pratico. Per facilitare l’adesione e rendere le scelte sempre più consapevoli, l’Amministrazione e le scuole mettono a disposizione delle famiglie e degli studenti un catalogo digitale aggiornato trimestralmente e consultabile direttamente tramite il registro elettronico scolastico. Attraverso questo strumento, ragazzi e genitori possono conoscere nel dettaglio le proposte attive e iscriversi alle attività pomeridiane completamente gratuite. Nato come progetto “#InLab – Impara, Inventa, Incontra”, il percorso si articola in tre linee d’azione integrate. La prima, attiva fino a maggio 2027, riguarda il sostegno inclusivo allo studio e l’aiuto compiti pomeridiano in cui una pausa pranzo in continuità con la fine della scuola permette al ragazzo di non rientrare a casa ma di rimanere a consumare il pranzo al sacco. La seconda sviluppa le competenze trasversali sia attraverso laboratori di teatro e fotografia integrati alla proposta scolastica dell’educazione civica sia con proposte a scelta individuali presenti in un catalogo. In corso di realizzazione i laboratori di e Play Lab: da gennaio 2027 partiranno i percorsi di creatività in inglese, ceramica, musica elettronica e biologia marina. La terza promuove infine la cittadinanza attiva attraverso esperienze di volontariato sul territorio, soggiorni di cinque giorni nelle case scout come rito di passaggio verso le superiori e le tendopoli educative estive.

“Il compito di un Comune è farsi regista di un grande patto tra scuola, terzo settore e associazionismo per dar vita a una comunità che si prende cura dei propri figli”, prosegue la vicesindaca Sandra Villa. “A Riccione lo facciamo unendo le risorse del welfare distrettuale, che garantiscono educatori e mediatori per rendere gli istituti accessibili ai ragazzi più fragili, ai fondi regionali che sostengono i laboratori pomeridiani nella delicata fase della preadolescenza. Vedere i nostri istituti non svuotarsi al pomeriggio, ma trasformarsi in fucine di creatività che i ragazzi sentono come una seconda casa, è la vittoria più grande per un amministratore”.

